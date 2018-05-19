Український футболіст ще на два роки залишиться у чемпіонаті Польщі

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Олексій Дитятьєв залишається у «Краковії»

Захисник «Краковії» Олексій Дитятьєв продовжив угоду з польським клубом.

Новий контракт розрахований на 2 роки, інформує офіційний сайт команди.

29-річний українець перейшов у польський клуб з «Карпат» влітку 2017-го.

«Я дуже радий, що можу залишитися у «Краковії» на довше. У наступному сезоні ми обов'язково будемо боротися за кращий результат. Ми постараємося щосили працювати у міжсезоння та будемо робити все можливе у кожному матчі», - сказав Дитятьєв.

У поточному сезоні футболіст у складі «Краковії» провів 24 матчі, у яких забив один гол та отримав 9 жовтих карток.

За тур до завершення чемпіонату Польщі клуб українця займає перше місце у другій вісімці.

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