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    Український футболіст ще на два роки залишиться у чемпіонаті Польщі

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    Олексій Дитятьєв залишається у «Краковії»

    Захисник «Краковії» Олексій Дитятьєв продовжив угоду з польським клубом.

    Новий контракт розрахований на 2 роки, інформує офіційний сайт команди.

    29-річний українець перейшов у польський клуб з «Карпат» влітку 2017-го.

    «Я дуже радий, що можу залишитися у «Краковії» на довше. У наступному сезоні ми обов'язково будемо боротися за кращий результат. Ми постараємося щосили працювати у міжсезоння та будемо робити все можливе у кожному матчі», - сказав Дитятьєв.

    У поточному сезоні футболіст у складі «Краковії» провів 24 матчі, у яких забив один гол та отримав 9 жовтих карток.

    За тур до завершення чемпіонату Польщі клуб українця займає перше місце у другій вісімці.

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