Український футболіст став найкращим бомбардиром турецького клубу
- Сьогодні, 09:23
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Дмитро Коркішко. Фото: Getty Images
28-річний український півзахисник відзначився голом в останньому турі чемпіонату Туреччини
Український хавбек «Гіресунспора» Дмитро Коркішко забив в останньому турі другої ліги чемпіонату Туреччини у ворота «Газіантепспора» (5:4). 28-річний гравець відзначився голом на 89-й хвилині зустрічі, забивши свій сьомий гол у сезоні.
Зазначимо, що Коркішко став кращим бомбардиром «Гіресунспора» за підсумками сезону.
Нагадаємо, що Яремчук не врятував свій клуб від третьої поразки поспіль.
Чемпіонат Туреччини. Друга ліга
«Газіантепспор» - «Гіресунспор» - 4:5
Джерело: sport.ua