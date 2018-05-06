Український футболіст став найкращим бомбардиром турецького клубу

28-річний український півзахисник відзначився голом в останньому турі чемпіонату Туреччини

Український хавбек «Гіресунспора» Дмитро Коркішко забив в останньому турі другої ліги чемпіонату Туреччини у ворота «Газіантепспора» (5:4). 28-річний гравець відзначився голом на 89-й хвилині зустрічі, забивши свій сьомий гол у сезоні. Зазначимо, що Коркішко став кращим бомбардиром «Гіресунспора» за підсумками