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    Український футболіст став найкращим бомбардиром турецького клубу

    28-річний український півзахисник відзначився голом в останньому турі чемпіонату Туреччини
    Український хавбек «Гіресунспора» Дмитро Коркішко забив в останньому турі другої ліги чемпіонату Туреччини у ворота «Газіантепспора» (5:4). 28-річний гравець відзначився голом на 89-й хвилині зустрічі, забивши свій сьомий гол у сезоні. Зазначимо, що Коркішко став кращим бомбардиром «Гіресунспора» за підсумками
    • Сьогодні, 09:23
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    Дмитро Коркішко. Фото: Getty Images
    Дмитро Коркішко. Фото: Getty Images

    28-річний український півзахисник відзначився голом в останньому турі чемпіонату Туреччини

    Український хавбек «Гіресунспора» Дмитро Коркішко забив в останньому турі другої ліги чемпіонату Туреччини у ворота «Газіантепспора» (5:4). 28-річний гравець відзначився голом на 89-й хвилині зустрічі, забивши свій сьомий гол у сезоні.

    Зазначимо, що Коркішко став кращим бомбардиром «Гіресунспора» за підсумками сезону.

    Нагадаємо, що Яремчук не врятував свій клуб від третьої поразки поспіль.

    Чемпіонат Туреччини. Друга ліга

    «Газіантепспор» - «Гіресунспор» - 4:5

    Джерело: sport.ua

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