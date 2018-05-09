Український футболіст відзначився хет-триком в чемпіонаті Естонії

Матч в підсумку завершився з рахунком 5:0

Нападник «Левадії» Роман Дебелко зумів забити три м’ячі в півфінальній грі Кубка Естонії проти команди «Нарва Транс». Український футболіст зіграв всі 90 хвилин і зумів вразити ворота суперника на 2-й, 5-й і 47-й хвилинах. Зазначимо, матч в підсумку завершився з рахунком 5:0. За трофей його клуб зіграє проти