Український футболіст відзначився хет-триком в чемпіонаті Естонії
- Сьогодні, 18:49
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Розсилка
Роман Дебелко. Фото: ФК Сталь
Матч в підсумку завершився з рахунком 5:0
Нападник «Левадії» Роман Дебелко зумів забити три м’ячі в півфінальній грі Кубка Естонії проти команди «Нарва Транс».
Український футболіст зіграв всі 90 хвилин і зумів вразити ворота суперника на 2-й, 5-й і 47-й хвилинах.
Зазначимо, матч в підсумку завершився з рахунком 5:0.
За трофей його клуб зіграє проти команди, яка переможе в парі «Флора» - «Флора» U-21.
Нагадаємо, що вихованець «Динамо» продовжив контракт з польським клубом.