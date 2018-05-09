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    Український футболіст відзначився хет-триком в чемпіонаті Естонії

    Матч в підсумку завершився з рахунком 5:0
    Нападник «Левадії» Роман Дебелко зумів забити три м’ячі в півфінальній грі Кубка Естонії проти команди «Нарва Транс». Український футболіст зіграв всі 90 хвилин і зумів вразити ворота суперника на 2-й, 5-й і 47-й хвилинах. Зазначимо, матч в підсумку завершився з рахунком 5:0. За трофей його клуб зіграє проти
    • Сьогодні, 18:49
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    Роман Дебелко. Фото: ФК Сталь
    Роман Дебелко. Фото: ФК Сталь

    Матч в підсумку завершився з рахунком 5:0

    Нападник «Левадії» Роман Дебелко зумів забити три м’ячі в півфінальній грі Кубка Естонії проти команди «Нарва Транс».

    Український футболіст зіграв всі 90 хвилин і зумів вразити ворота суперника на 2-й, 5-й і 47-й хвилинах.

    Зазначимо, матч в підсумку завершився з рахунком 5:0.

    За трофей його клуб зіграє проти команди, яка переможе в парі «Флора» - «Флора» U-21.

    Нагадаємо, що вихованець «Динамо» продовжив контракт з польським клубом.

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