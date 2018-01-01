Український футболіст змінив клуб у чемпіонаті Білорусі

Сергій Рожок виступатиме за ФК «Смолевичі»

З 30 січня по 3 лютого у Жодіно ФК «Торпедо-БелАЗ» провів турнір з футболу «Белазовец-2018». За підсумками ФК «Смолевичі» зайняв четверте місце. За рішенням тренерського штабу команду залишають гравці, які перебували на перегляді: Павло Крук, Михайло Томкович, Вахит Оразсахедов, Влад Борисенко, інформує



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Фото ФК «Смолевичі»

Сергій Рожок виступатиме за ФК «Смолевичі»

З 30 січня по 3 лютого у Жодіно ФК «Торпедо-БелАЗ» провів турнір з футболу «Белазовец-2018». За підсумками ФК «Смолевичі» зайняв четверте місце.

За рішенням тренерського штабу команду залишають гравці, які перебували на перегляді: Павло Крук, Михайло Томкович, Вахит Оразсахедов, Влад Борисенко, інформує офіційний сайт клубу.

Прибув на перегляд, вихованець санкт-петербурзької школи футболу, центральний захисник Єгор Потапов (1993 р.н., РФ).

Окрім того, з футбольним клубом уклав трудову угоду український півзахисник Сергій Рожок (1985 р.н.). У минулому сезоні Сергій виступав за ФК «Вітебськ» (вісім матчів, один гол) і ФК «Гомель» (13 матчів, один гол).

З вівторка команда продовжить підготовку в одноразовому режимі на базі клубу. З 12 лютого у команди розпочнеться двотижневий збір у дворазовому тренувальному режимі на базі клубу в оздоровчому комплексі.