  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український голкіпер може продовжити кар'єру в Азербайджані

    Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів
    Колишній голкіпер тбіліського «Динамо» і донецького «Шахтаря» Сергій Литовченко близький до переходу в «Кяпаз», який розташовується на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі всього сім очок. У найближчі дні обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Як зазначають
    • Сьогодні, 14:28
    • Розсилка
    Сергій Литовченко. Фото: Footboom
    Сергій Литовченко. Фото: Footboom

    Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів

    Колишній голкіпер тбіліського «Динамо» і донецького «Шахтаря» Сергій Литовченко близький до переходу в «Кяпаз», який розташовується на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі всього сім очок.

    У найближчі дні обидві сторони сядуть за стіл переговорів.

    Як зазначають азербайджанські ЗМІ, керівництво «Кяпазу» в зимове трансферне вікно планує посилити свій склад іноземними футболістами, щоб поліпшити свої позиції в чемпіонаті і домогтися місця в єврокубках.

    Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів, який виявляв до нього серйозний інтерес.

    Останнім клубом Литовченка було «Динамо» (Тбілісі).

    Також варто відзначити, що азербайджанський клуб бажає посилити свій склад грузинським українцем Гіулі Манджгаладзе.

    У минулому році Гіулі виступав в Грузії, захищаючи кольори місцевої «Самтредії».

    Футболіст може укласти з «Кяпазом» контракт на один рік.

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ