Український голкіпер може продовжити кар'єру в Азербайджані
- Сьогодні, 14:28
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Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів
Колишній голкіпер тбіліського «Динамо» і донецького «Шахтаря» Сергій Литовченко близький до переходу в «Кяпаз», який розташовується на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі всього сім очок.
У найближчі дні обидві сторони сядуть за стіл переговорів.
Як зазначають азербайджанські ЗМІ, керівництво «Кяпазу» в зимове трансферне вікно планує посилити свій склад іноземними футболістами, щоб поліпшити свої позиції в чемпіонаті і домогтися місця в єврокубках.
Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів, який виявляв до нього серйозний інтерес.
Останнім клубом Литовченка було «Динамо» (Тбілісі).
Також варто відзначити, що азербайджанський клуб бажає посилити свій склад грузинським українцем Гіулі Манджгаладзе.
У минулому році Гіулі виступав в Грузії, захищаючи кольори місцевої «Самтредії».
Футболіст може укласти з «Кяпазом» контракт на один рік.
Джерело: Footboom