Український голкіпер може продовжити кар'єру в Азербайджані

Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів

Колишній голкіпер тбіліського «Динамо» і донецького «Шахтаря» Сергій Литовченко близький до переходу в «Кяпаз», який розташовується на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі всього сім очок. У найближчі дні обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Як зазначають



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Сергій Литовченко. Фото: Footboom

Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів

Колишній голкіпер тбіліського «Динамо» і донецького «Шахтаря» Сергій Литовченко близький до переходу в «Кяпаз», який розташовується на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи в своєму активі всього сім очок.

У найближчі дні обидві сторони сядуть за стіл переговорів.

Як зазначають азербайджанські ЗМІ, керівництво «Кяпазу» в зимове трансферне вікно планує посилити свій склад іноземними футболістами, щоб поліпшити свої позиції в чемпіонаті і домогтися місця в єврокубках.

Нагадаємо, що раніше українець був близький до переходу в один з турецьких клубів, який виявляв до нього серйозний інтерес.

Останнім клубом Литовченка було «Динамо» (Тбілісі).

Також варто відзначити, що азербайджанський клуб бажає посилити свій склад грузинським українцем Гіулі Манджгаладзе.

У минулому році Гіулі виступав в Грузії, захищаючи кольори місцевої «Самтредії».

Футболіст може укласти з «Кяпазом» контракт на один рік.

Джерело: Footboom