Український голкіпер не підійшов «Альбасете» та підписав угоду з «Гірником»

Клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі

Екс-воротар «Дніпра» Данило Кучер продовжить кар'єру в криворізькому «Гірнику». Про це інформує прес-служба криворізького клубу. 20-річний голкіпер підписав контракт з «Гірником». Зазначимо, що клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі Останнім клубом Кучера був «Дніпро», за який футболіст