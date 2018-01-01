Український голкіпер не підійшов «Альбасете» та підписав угоду з «Гірником»
- Вчора, 22:33
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Данило Кучер. Фото: ФК Альбасете
Клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі
Екс-воротар «Дніпра» Данило Кучер продовжить кар'єру в криворізькому «Гірнику».
Про це інформує прес-служба криворізького клубу.
20-річний голкіпер підписав контракт з «Гірником».
Зазначимо, що клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі
Останнім клубом Кучера був «Дніпро», за який футболіст виступав з 2014 по 2017 роки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данило Кучер був на перегляді в «Альбасете».