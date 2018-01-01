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    Український голкіпер не підійшов «Альбасете» та підписав угоду з «Гірником»

    Клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі
    Екс-воротар «Дніпра» Данило Кучер продовжить кар'єру в криворізькому «Гірнику». Про це інформує прес-служба криворізького клубу. 20-річний голкіпер підписав контракт з «Гірником». Зазначимо, що клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі Останнім клубом Кучера був «Дніпро», за який футболіст
    • Вчора, 22:33
    • Розсилка
    Данило Кучер. Фото: ФК Альбасете
    Данило Кучер. Фото: ФК Альбасете

    Клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі

    Екс-воротар «Дніпра» Данило Кучер продовжить кар'єру в криворізькому «Гірнику».

    Про це інформує прес-служба криворізького клубу.

    20-річний голкіпер підписав контракт з «Гірником».

    Зазначимо, що клуб пройде атестацію для участі в Другій лізі

    Останнім клубом Кучера був «Дніпро», за який футболіст виступав з 2014 по 2017 роки.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данило Кучер був на перегляді в «Альбасете».

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