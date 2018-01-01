Український нападник переїхав у чемпіонат Данії
- Сьогодні, 08:01
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Довбик уклав угоду з «Мідтьюлландом», який наразі є лідером чемпіонату Данії
Екс-форвард «Дніпра» Артем Довбик став гравцем данського «Мідтьюлланда».
Український футболіст уклав контракт на чотири роки, інформує прес-служба данського клубу.
Українець перейшов в данський клуб в якості вільного агента.
В кінці 2017 року в нього закінчився контракт з «Дніпром».
«Мідтьюлланд» зараз лідирує в чемпіонаті, випереджаючи «Брондбю» на одне очко.
Джерело: ua.tribuna.com