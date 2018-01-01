Український нападник переїхав у чемпіонат Данії

Довбик уклав угоду з «Мідтьюлландом», який наразі є лідером чемпіонату Данії

Екс-форвард «Дніпра» Артем Довбик став гравцем данського «Мідтьюлланда». Український футболіст уклав контракт на чотири роки, інформує прес-служба данського клубу. Українець перейшов в данський клуб в якості вільного агента. В кінці 2017 року в нього закінчився контракт з «Дніпром». «Мідтьюлланд»