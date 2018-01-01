  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український нападник переїхав у чемпіонат Данії

    Довбик уклав угоду з «Мідтьюлландом», який наразі є лідером чемпіонату Данії
    Екс-форвард «Дніпра» Артем Довбик став гравцем данського «Мідтьюлланда». Український футболіст уклав контракт на чотири роки, інформує прес-служба данського клубу. Українець перейшов в данський клуб в якості вільного агента. В кінці 2017 року в нього закінчився контракт з «Дніпром». «Мідтьюлланд»
    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка

    Довбик уклав угоду з «Мідтьюлландом», який наразі є лідером чемпіонату Данії

    Екс-форвард «Дніпра» Артем Довбик став гравцем данського «Мідтьюлланда».

    Український футболіст уклав контракт на чотири роки, інформує прес-служба данського клубу.

    Українець перейшов в данський клуб в якості вільного агента.

    В кінці 2017 року в нього закінчився контракт з «Дніпром».

    «Мідтьюлланд» зараз лідирує в чемпіонаті, випереджаючи «Брондбю» на одне очко.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ