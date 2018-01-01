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    Український нападник потрапив до збірної 23-го туру чемпіонату Туреччини

    У матчі з «Коньяспором» форвард відзначився дублем
    Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов потрапив у список кращих гравців 23-го туру чемпіонату Туреччини за версією Whoscored. Український форвард відзначився дублем у матчі з «Коньяспором». Українець провів на полі 86 хвилин, після чого був замінений. Whoscored оцінив гру Селезньова в 9,3. Вище бали тільки у форварда
    • Сьогодні, 17:28
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    Фото:&nbsp;<span>&laquo;Акхісар Беледіє&raquo;</span>
    Фото: «Акхісар Беледіє»

    У матчі з «Коньяспором» форвард відзначився дублем

    Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов потрапив у список кращих гравців 23-го туру чемпіонату Туреччини за версією Whoscored.

    Український форвард відзначився дублем у матчі з «Коньяспором».

    Українець провів на полі 86 хвилин, після чого був замінений.

    Whoscored оцінив гру Селезньова в 9,3.

    Вище бали тільки у форварда «Галатасарая» Бафетімбі Гоміса (10,0) і півзахисника «Бешикташа» Рікарду Куарежми (9,5).

    Також в збірну туру потрапив екс-хавбек «Динамо» Юнес Беланда (8,3).

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    У дев'яти матчах у складі «Акхісар Беледіє» 32-річний футболіст забив чотири голи і зробив два асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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