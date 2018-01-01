Український нападник потрапив до збірної 23-го туру чемпіонату Туреччини
- Сьогодні, 17:28
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Фото: «Акхісар Беледіє»
У матчі з «Коньяспором» форвард відзначився дублем
Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов потрапив у список кращих гравців 23-го туру чемпіонату Туреччини за версією Whoscored.
Український форвард відзначився дублем у матчі з «Коньяспором».
Українець провів на полі 86 хвилин, після чого був замінений.
Whoscored оцінив гру Селезньова в 9,3.
Вище бали тільки у форварда «Галатасарая» Бафетімбі Гоміса (10,0) і півзахисника «Бешикташа» Рікарду Куарежми (9,5).
Також в збірну туру потрапив екс-хавбек «Динамо» Юнес Беланда (8,3).
У дев'яти матчах у складі «Акхісар Беледіє» 32-річний футболіст забив чотири голи і зробив два асисти.
Джерело: ua.tribuna.com