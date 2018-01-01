Український нападник потрапив до збірної 23-го туру чемпіонату Туреччини

У матчі з «Коньяспором» форвард відзначився дублем

Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов потрапив у список кращих гравців 23-го туру чемпіонату Туреччини за версією Whoscored. Український форвард відзначився дублем у матчі з «Коньяспором». Українець провів на полі 86 хвилин, після чого був замінений. Whoscored оцінив гру Селезньова в 9,3. Вище бали тільки у форварда