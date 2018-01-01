Український нападник змінив команду в чемпіонаті Греції

У поточному сезоні в активі форварда 15 матчів і один забитий м'яч

27-річний український центральний нападник Євген Буднік покинув «Платаніас», який замикає турнірну таблицю Суперліги Греції. Офіційний сайт «Ламіі», оголосив про початок співпраці з українцем. Умови контракту не розголошуються. Зазначимо, що після 17-ти турів нова команда Будніка займає 13-е місце в турнірній таблиці