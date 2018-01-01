Український нападник змінив команду в чемпіонаті Греції
- Сьогодні, 09:16
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Євген Буднік. Фото: ФК Ламія
У поточному сезоні в активі форварда 15 матчів і один забитий м'яч
27-річний український центральний нападник Євген Буднік покинув «Платаніас», який замикає турнірну таблицю Суперліги Греції.
Офіційний сайт «Ламіі», оголосив про початок співпраці з українцем.
Умови контракту не розголошуються.
Зазначимо, що після 17-ти турів нова команда Будніка займає 13-е місце в турнірній таблиці Суперліги.
У поточному сезоні в активі форварда 15 матчів і один забитий м'яч.
Джерело: ua-football.com