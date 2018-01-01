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    Український нападник змінив команду в чемпіонаті Греції

    У поточному сезоні в активі форварда 15 матчів і один забитий м'яч
    27-річний український центральний нападник Євген Буднік покинув «Платаніас», який замикає турнірну таблицю Суперліги Греції. Офіційний сайт «Ламіі», оголосив про початок співпраці з українцем. Умови контракту не розголошуються. Зазначимо, що після 17-ти турів нова команда Будніка займає 13-е місце в турнірній таблиці
    • Сьогодні, 09:16
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    Євген Буднік. Фото: ФК Ламія
    Євген Буднік. Фото: ФК Ламія

    У поточному сезоні в активі форварда 15 матчів і один забитий м'яч

    27-річний український центральний нападник Євген Буднік покинув «Платаніас», який замикає турнірну таблицю Суперліги Греції.

    Офіційний сайт «Ламіі», оголосив про початок співпраці з українцем.

    Умови контракту не розголошуються.

    Зазначимо, що після 17-ти турів нова команда Будніка займає 13-е місце в турнірній таблиці Суперліги.

    У поточному сезоні в активі форварда 15 матчів і один забитий м'яч.

    Джерело: ua-football.com

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