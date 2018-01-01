Український перспективний боксер Захожий здобув свою шосту перемогу

Цього разу українцю нічого не зміг протиставити угорський боксер Золтан Чалу

Перспективний український супертяж Олександр Захожий (6-0, 5 КО), зріст якого складає 207 см, здобув свою шосту перемогу на професійному ринзі. У поєдинку, який проходив в місті Карлсруе, Німеччина, 24-річний українець нокаутував у першому раунді 40-річного угорського боксера Золтана Чалу (11-15, 9 КО). Нагадаємо, у попередньому поєдинку