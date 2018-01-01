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    Український перспективний боксер Захожий здобув свою шосту перемогу

    Цього разу українцю нічого не зміг протиставити угорський боксер Золтан Чалу
    Перспективний український супертяж Олександр Захожий (6-0, 5 КО), зріст якого складає 207 см, здобув свою шосту перемогу на професійному ринзі. У поєдинку, який проходив в місті Карлсруе, Німеччина, 24-річний українець нокаутував у першому раунді 40-річного угорського боксера Золтана Чалу (11-15, 9 КО). Нагадаємо, у попередньому поєдинку
    • Вчора, 22:53
    • Розсилка
    Олександр Захожий
    Олександр Захожий

    Цього разу українцю нічого не зміг протиставити угорський боксер Золтан Чалу

    Перспективний український супертяж Олександр Захожий (6-0, 5 КО), зріст якого складає 207 см, здобув свою шосту перемогу на професійному ринзі.

    У поєдинку, який проходив в місті Карлсруе, Німеччина, 24-річний українець нокаутував у першому раунді 40-річного угорського боксера Золтана Чалу (11-15, 9 КО).

    Нагадаємо, у попередньому поєдинку українець нокаутом виграв у сербського боксера Мілоша Доведана.

    Зазначимо, що тоді бій Захожого з Доведаном закінчився вже в першому раунді - він тривав всього 102 секунди.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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