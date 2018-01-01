Український півзахисник може продовжити кар'єру в чемпіонаті Білорусі

Останнім клубом гравця був «Маріуполь»

Український півзахисник Олег Міщенко може стати гравцем білоруського «Гомеля». Офіційний сайт білоруського клубу повідомляє про те, що в даний час на перегляді в команді знаходяться відразу два гравця. Перший - 26-річний захисник з канадським і сербським громадянствами Мілован Капор, який виступав за ізраїльський «Хапоель»



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Олег Міщенко. Фото: Footboom

Останнім клубом гравця був «Маріуполь»

Український півзахисник Олег Міщенко може стати гравцем білоруського «Гомеля».

Офіційний сайт білоруського клубу повідомляє про те, що в даний час на перегляді в команді знаходяться відразу два гравця.

Перший - 26-річний захисник з канадським і сербським громадянствами Мілован Капор, який виступав за ізраїльський «Хапоель» з Хадери.

Другий - 28-річний український хавбек Олег Міщенко, останнім клубом якого був «Маріуполь».

Зазначимо, що Міщенко також захищав кольори ряду інших українських команд: донецького «Металурга», алчевської «Сталі», «Говерли» та «Ворскли».