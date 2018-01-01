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    Український півзахисник може продовжити кар'єру в чемпіонаті Білорусі

    Останнім клубом гравця був «Маріуполь»
    Український півзахисник Олег Міщенко може стати гравцем білоруського «Гомеля». Офіційний сайт білоруського клубу повідомляє про те, що в даний час на перегляді в команді знаходяться відразу два гравця. Перший - 26-річний захисник з канадським і сербським громадянствами Мілован Капор, який виступав за ізраїльський «Хапоель»
    • Сьогодні, 11:33
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    Олег Міщенко. Фото: Footboom
    Олег Міщенко. Фото: Footboom

    Останнім клубом гравця був «Маріуполь»

    Український півзахисник Олег Міщенко може стати гравцем білоруського «Гомеля».

    Офіційний сайт білоруського клубу повідомляє про те, що в даний час на перегляді в команді знаходяться відразу два гравця.

    Перший - 26-річний захисник з канадським і сербським громадянствами Мілован Капор, який виступав за ізраїльський «Хапоель» з Хадери.

    Другий - 28-річний український хавбек Олег Міщенко, останнім клубом якого був «Маріуполь».

    Зазначимо, що Міщенко також захищав кольори ряду інших українських команд: донецького «Металурга», алчевської «Сталі», «Говерли» та «Ворскли».

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