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    Український півзахисник не підійшов польському клубу

    Тепер Мемешев займається пошуками нового клубу
    Колишній півзахисник «Волині» та «Карпат» Редван Мемешев не підійшов «Ягеллонії». Керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим. Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до Ягеллонії 18 січня. Після спарингу
    • Сьогодні, 14:49
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    Редван Мемешев. Фото: Карпати
    Редван Мемешев. Фото: Карпати

    Тепер Мемешев займається пошуками нового клубу

    Колишній півзахисник «Волині» та «Карпат» Редван Мемешев не підійшов «Ягеллонії».

    Керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим.

    Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до Ягеллонії 18 січня.

    Після спарингу з «Ворсклою» українець залишив розташування клубу.

    Тепер Мемешев займається пошуками нового клубу.

    У цьому сезоні Мемешев захищав кольори «Карпат», за які в УПЛ зіграв в двох матчах.

    Джерело: sportarena.com

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