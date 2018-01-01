Український півзахисник не підійшов польському клубу
- Сьогодні, 14:49
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Редван Мемешев. Фото: Карпати
Тепер Мемешев займається пошуками нового клубу
Колишній півзахисник «Волині» та «Карпат» Редван Мемешев не підійшов «Ягеллонії».
Керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим.
Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до Ягеллонії 18 січня.
Після спарингу з «Ворсклою» українець залишив розташування клубу.
Тепер Мемешев займається пошуками нового клубу.
У цьому сезоні Мемешев захищав кольори «Карпат», за які в УПЛ зіграв в двох матчах.
Джерело: sportarena.com