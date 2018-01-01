Український півзахисник не підійшов польському клубу

Тепер Мемешев займається пошуками нового клубу

Колишній півзахисник «Волині» та «Карпат» Редван Мемешев не підійшов «Ягеллонії». Керівництво та тренерський штаб польського клубу вирішили не підписувати контракт з Мемешевим. Головна причина – поляки підписали гравця збірної Словенії Деяна Лазаровича, який перейшов до Ягеллонії 18 січня. Після спарингу