Український півзахисник отримав дозвіл на проживання в Білорусі
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Олександр Нойок
dynamo-brest.by
Олександр Нойок більше не вважається легіонером у брестському «Динамо»
Український півзахисник брестського «Динамо» Олександр Нойок більше не вважається легіонером у чемпіонаті Білорусі. Футболіст отримав дозвіл на проживання в цій країні.
Про це повідомила прес-служба брестського клубу.
Український футболіст автоматично отримав цей статус після трьох років праці та проживання в Білорусі.
У чемпіонаті Білорусі з футболу в складі команди на полі одночасно може перебувати не більше п’яти легіонерів.
Наразі за «Динамо» (Брест) також виступають українці Артем Мілевський та Олексій Хобленко.