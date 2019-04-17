Український півзахисник отримав дозвіл на проживання в Білорусі



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Олександр Нойок dynamo-brest.by

Олександр Нойок більше не вважається легіонером у брестському «Динамо»

Український півзахисник брестського «Динамо» Олександр Нойок більше не вважається легіонером у чемпіонаті Білорусі. Футболіст отримав дозвіл на проживання в цій країні.

Про це повідомила прес-служба брестського клубу.

Український футболіст автоматично отримав цей статус після трьох років праці та проживання в Білорусі.

У чемпіонаті Білорусі з футболу в складі команди на полі одночасно може перебувати не більше п’яти легіонерів.

Наразі за «Динамо» (Брест) також виступають українці Артем Мілевський та Олексій Хобленко.