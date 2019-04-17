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    Український півзахисник отримав дозвіл на проживання в Білорусі

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    Олександр Нойок - Український півзахисник отримав дозвіл на проживання в Білорусі
    Олександр Нойок
    dynamo-brest.by

    Олександр Нойок більше не вважається легіонером у брестському «Динамо»

    Український півзахисник брестського «Динамо» Олександр Нойок більше не вважається легіонером у чемпіонаті Білорусі. Футболіст отримав дозвіл на проживання в цій країні.

    Про це повідомила прес-служба брестського клубу.

    Український футболіст автоматично отримав цей статус після трьох років праці та проживання в Білорусі.

    У чемпіонаті Білорусі з футболу в складі команди на полі одночасно може перебувати не більше п’яти легіонерів.

    Наразі за «Динамо» (Брест) також виступають українці Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

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