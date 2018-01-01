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    Український півзахисник покинув азербайджанський клуб, не зігравши за команду жодного матчу

    Футболіст вважає рівень команди слабким
    Екс-півзахисник «Олімпіка» Антон Поступаленко покинув розташування азербайджанського клубу «Кешли». 29-річний хавбек порахував рівень команди слабким і вирішив продовжити кар'єру в іншому місці, не зігравши за клуб жодного матчу. Нагадаємо, Поступаленко не підійшов «Вересу» і покинув клуб через шість днів після
    • Сьогодні, 11:55
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    Антон Поступаленко. Фото: Неофіційний сайт Металіста
    Антон Поступаленко. Фото: Неофіційний сайт Металіста

    Футболіст вважає рівень команди слабким

    Екс-півзахисник «Олімпіка» Антон Поступаленко покинув розташування азербайджанського клубу «Кешли».

    29-річний хавбек порахував рівень команди слабким і вирішив продовжити кар'єру в іншому місці, не зігравши за клуб жодного матчу.

    Нагадаємо, Поступаленко не підійшов «Вересу» і покинув клуб через шість днів після переходу.

    Поступаленко вихованець харківської ДЮСШ-13.

    Раніше виступав за «Металіст», «Закарпаття», алчевську «Сталь», донецький «Металург», кам’янську «Сталь» та «Олімпік».

    Зіграв п’ять матчів за молодіжну та юнацьку збірні України.

    Джерело: Footboom

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