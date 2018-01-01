Український півзахисник покинув азербайджанський клуб, не зігравши за команду жодного матчу
- Сьогодні, 11:55
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Антон Поступаленко. Фото: Неофіційний сайт Металіста
Футболіст вважає рівень команди слабким
Екс-півзахисник «Олімпіка» Антон Поступаленко покинув розташування азербайджанського клубу «Кешли».
29-річний хавбек порахував рівень команди слабким і вирішив продовжити кар'єру в іншому місці, не зігравши за клуб жодного матчу.
Нагадаємо, Поступаленко не підійшов «Вересу» і покинув клуб через шість днів після переходу.
Поступаленко вихованець харківської ДЮСШ-13.
Раніше виступав за «Металіст», «Закарпаття», алчевську «Сталь», донецький «Металург», кам’янську «Сталь» та «Олімпік».
Зіграв п’ять матчів за молодіжну та юнацьку збірні України.
Джерело: Footboom