Український півзахисник покинув азербайджанський клуб, не зігравши за команду жодного матчу

Футболіст вважає рівень команди слабким

Екс-півзахисник «Олімпіка» Антон Поступаленко покинув розташування азербайджанського клубу «Кешли». 29-річний хавбек порахував рівень команди слабким і вирішив продовжити кар'єру в іншому місці, не зігравши за клуб жодного матчу. Нагадаємо, Поступаленко не підійшов «Вересу» і покинув клуб через шість днів після