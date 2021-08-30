Українець зі світовим рекордом виграв «золото» Паралімпіади

Збірна України здобула 48 медалей на Іграх у Токіо

Українська команда здобула 48 медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. На дистанції 100 метрів вільним стилем золоту нагороду виграв плавець Андрій Трусов.

Наш спортсмен змагався на четвертій для себе дистанції на Паралімпіаді-2020. У двох із трьох йому вдалося виграти срібні нагороди: 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем.

У фіналі дистанції 100 метрів вільним стилем Трусов змагався із ще одним українцем – чемпіоном 100-метрівки брасом Євгенієм Богодайком. При цьому саме Богодайко був чинним паралімпійським чемпіоном на цій дистанції перед фінальним запливом.

Однак головним претендентом на нагороди на цій дистанції був саме Трусов, повідомляє «Суспільне». Час 21-річного українця у кваліфікації склав 1:10.20 хвилин – швидше проплив лише аргентинець Фернандо Карломаньйо, який встановив паралімпійський рекорд у кваліфікації. Серед претендентів на нагороди був і ізраїльтянин Марк Маляр, який двічі випереджав Трусова на дистанціях.

У фіналі Трусову вдалося виграти. Причому зробив це він зі світовим паралімпійським рекордом! На фініші українець показав результат 1:08.14 хвилини. Євген Богодайко був на фініші п’ятим.

Це третя медаль Трусова на Паралімпіаді-2020. І друге «золото» у шостий змагальний день – володарем першої медалі найвищого гатунку стала Марина Литовченко. Загалом в скарбничці нашої команди вже 48 нагород.