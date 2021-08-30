Україна здобула 50-ту медаль Паралімпіади

Ювілейну нагороду виграв легкоатлет Ігор Цвєтов

Збірна України на Паралімпіаді в Токіо має в скарбничці вже 50 нагород. Ювілейну медаль здобув легкоатлет Ігор Цвєтов. На 100-метрівці він показав другий час – 11,47 секунди.

Українець був переможцем на цій дистанції п’ять років тому в Ріо. Ходив у фаворитах і зараз, проте у фіналі поступився Дмитру Сафронову з ПКР, який пробіг 100-метрівку з новим світовим рекордом 11,39 секунди.

Медаль Цвєтова стала сьомою у шостий змагальний день. Перед ним «срібло» також здобули плавець Михайло Сербін, Віктор Дідух у настільному тенісі і Андрій Дорошенко в кульовій стрільбі.

«Золото» виграли Марина Литовченко в настільному тенісі і плавець Андрій Трусов. Бронзовим призером стала Ірина Щетник у кульовій стрільбі.