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    Україна здобула 50-ту медаль Паралімпіади

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    Ігор Цвєтов здобув ювілейну 50-ту медаль на Іграх у Токіо - Україна здобула 50-ту медаль Паралімпіади
    Ігор Цвєтов здобув ювілейну 50-ту медаль на Іграх у Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Ювілейну нагороду виграв легкоатлет Ігор Цвєтов

    Збірна України на Паралімпіаді в Токіо має в скарбничці вже 50 нагород. Ювілейну медаль здобув легкоатлет Ігор Цвєтов. На 100-метрівці він показав другий час – 11,47 секунди.

    Українець був переможцем на цій дистанції п’ять років тому в Ріо. Ходив у фаворитах і зараз, проте у фіналі поступився Дмитру Сафронову з ПКР, який пробіг 100-метрівку з новим світовим рекордом 11,39 секунди.

    Медаль Цвєтова стала сьомою у шостий змагальний день. Перед ним «срібло» також здобули плавець Михайло Сербін, Віктор Дідух у настільному тенісі і Андрій Дорошенко в кульовій стрільбі.

    «Золото» виграли Марина Литовченко в настільному тенісі і плавець Андрій Трусов. Бронзовим призером стала Ірина Щетник у кульовій стрільбі.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Україна здобула 50-ту медаль Паралімпіади