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    Український призер Олімпіади Пригоров взяв участь в турнірі по Кліфф-дайвінгу в Криму

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    Олексій Пригоров - Український призер Олімпіади Пригоров взяв участь в турнірі по Кліфф-дайвінгу в Криму
    Олексій Пригоров

    Участь в ньому взяли кілька відомих стрибунів у воду

    В анексованому Росією Криму (Симеїз) відбувся турнір Crimea Cliff Diving World Cup з екстремальних стрибків у воду.

    Участь в ньому взяли кілька відомих стрибунів у воду.

    У тому числі і українець Олексій Пригоров - бронзовий призер Олімпіади-2008 в синхронних стрибках з триметрового трампліну.

    Переможцем став Гері Хант з Великобританії, Олексій Пригоров - другий, на третьому - американець Кайл Мітріон.

    Призовий фонд турніру - 31,5 тисяч доларів.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Крим стрибки у воду
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