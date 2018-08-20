Український призер Олімпіади Пригоров взяв участь в турнірі по Кліфф-дайвінгу в Криму



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Олексій Пригоров

Участь в ньому взяли кілька відомих стрибунів у воду

В анексованому Росією Криму (Симеїз) відбувся турнір Crimea Cliff Diving World Cup з екстремальних стрибків у воду.

Участь в ньому взяли кілька відомих стрибунів у воду.

У тому числі і українець Олексій Пригоров - бронзовий призер Олімпіади-2008 в синхронних стрибках з триметрового трампліну.

Переможцем став Гері Хант з Великобританії, Олексій Пригоров - другий, на третьому - американець Кайл Мітріон.

Призовий фонд турніру - 31,5 тисяч доларів.

Джерело: ua.tribuna.com