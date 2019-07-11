Український шахіст Ельянов: На вибори йдуть актори, шоумени і піарники, а повинні йти економісти і юристи



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Павло Ельянов грамотно сформулював те, що думає адекватна частина України Трибуна

Гросмейстера лякає епоха Зеленського

Дворазовий переможець шахових Олімпіад, 36-річний харків’янин Павло Ельянов висловив свою думку стосовно політичної ситуації в країні.

«Розумію, чому до Порошенка були претензії - багато його передвиборних обіцянок не виконані, - каже Павло. - Цілком можна було знайти гідного кандидата – того ж Гриценка. Для мене було величезною несподіванкою, що стільки людей проголосували за Зеленського. Настільки сильним виявився запит на нові обличчя, що навіть людина без команди, з відносною програмою, з гаслами «і за червоних, і за білих» може виграти. Дуже багато моїх приятелів були задоволені - мовляв, змінимо владу і заживемо. Але цю точку зору я погано розумію. Помітив дивний стереотип: багато хто вважає, що гірше бути не може. А я вважаю, що може. Можливо, на людей так впливають ЗМІ.

Не можу сказати нічого особистого про Зеленського. Так, у нього немає досвіду і знань, але, може, він дійсно порядна людина. Більше бентежить те, що немає команди і, найголовніше, про силу, яка від нього йде в Раду, теж мало що відомо. Читав, що половина кандидатів у депутати від «Слуги народу» навіть не ґуґляться в інтернеті. Що це за люди і кого обирає народ? Це дуже небезпечно.

У нас по мажоритарці йде від «Слуги народу» людина, яка на питання «Скільки в Раді депутатів?», відповіла: «Близько 300». Можливо, він навіть потрапить туди. Це дивовижно. Йдуть на вибори актори, шоумени і піарники, а в Раду повинні йти економісти і юристи. Все-таки це законодавчий орган. Важко уявити, чим там займатимуться всі ці люди.

- Що для вас означала перемога Зеленського?

- Наш народ завжди намагається повалити правителя. У книзі Макіавелі «Державець» було про те, що люди скидають правителя, тому що думають – новий буде краще. А новий приходить і майже завжди виявляється гіршим, ніж попередній. На прикладі нашої країни, можна зробити висновок, що у цього правила є право на існування.

Джерело: Трибуна