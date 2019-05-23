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    Український шахіст Коробов здобув дві медалі на Всесвітніх інтелектуальних іграх

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    Виступ Коробова у Китаї вийшов майже ідеальним - Український шахіст Коробов здобув дві медалі на Всесвітніх інтелектуальних іграх
    Виступ Коробова у Китаї вийшов майже ідеальним
    Шахова Україна

    До золота Антон додав срібло

    Український гросмейстер Антон Коробов здобув другу нагороду на Всесвітніх інтелектуальних іграх (IMSA World Masters 2019), котрі фінішували у китайському Хеншуї. До блискучої перемоги у рапіді харків'янин додав срібну медаль у бліці (13,5 очка з 22-х можливих). Поступився наш шахіст тільки китайцеві Бу Сянчжі, який набрав 14,5 пунктів.

    Не так вдало виступили у бліц-турнірі інші представники України. Киянин Руслан Пономарьов фінішував восьмим (11,5 очка). У жінок харків'янка Анна Ушеніна також посіла восьме місце (10,5), а львів'янка Марія Музичук - 15-те (8 очок).

    Чемпіонкою серед жінок стала китаянка Лей Тінцзе - 15 очок.

    Загалом у чоловічому і жіночому турнірах Всесвітніх ігор виступали по 16 учасників.

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    Марія Музичук шахи Ганна Ушеніна Руслан Пономарьов Антон Коробов Лей Тінцзе
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