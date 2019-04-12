  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шаховий Гетьман»: в Україні визначили найкращих шахіста і шахістку року

    • Розсилка
    Марія Музичук і Антон Коробов - найкращі шахісти України 2018 року - «Шаховий Гетьман»: в Україні визначили найкращих шахіста і шахістку року
    Марія Музичук і Антон Коробов - найкращі шахісти України 2018 року
    Шахова Україна

    У референдумі взяли участь майже всі топові представники українського шахового істеблішменту

    Гросмейстери Антон Коробов з Харкова і Марія Музичук зі Львова стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращі шахіст і шахістка України 2018 року.

    Читайте також

    Лауреати цього конкурсу, який проводять спільнота «Українські шахи» і сайт «Шахова Україна», визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

    У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2018 Коробов набрав 303 бали (25 опитаних гросмейстерів поставили харків’янина на перше місце, 5 – на друге, 3 – на третє і 1 на четверте місце), Музичук набрала 308 балів (21 перше місце та 14 других).

    Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 65 гросмейстерів.

    Конкурс «Шаховий Гетьман» відбувся вже 14-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Антон Коробов, Павло Ельянов і Руслан Пономарьов. У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни і Марії Музичук, Наталії Жукової і Ганни Ушеніної.

    «Шаховий Гетьман»-2018

    Чоловіки (всього 31 номінант)
    1. Антон Коробов (Харків, 2675) – 303
    2. Василь Іванчук (Львів, 2677) – 151
    3. Павло Ельянов (Харків, 2661) – 141

    Жінки (всього 16 номінанток)
    1. Марія Музичук (Львів, 2563) – 308
    2. Анна Музичук (Львів, 2539) – 262
    3. Наталія Букса (Львів, 2407) – 115

    Підсумковий список і поіменне голосування дивіться тут.

    Читайте також
    Марія Музичук шахи Руслан Пономарьов Наталія Букса Анна Музичук Антон Коробов Павло Ельянов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ