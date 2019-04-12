«Шаховий Гетьман»: в Україні визначили найкращих шахіста і шахістку року



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Марія Музичук і Антон Коробов - найкращі шахісти України 2018 року Шахова Україна

У референдумі взяли участь майже всі топові представники українського шахового істеблішменту

Гросмейстери Антон Коробов з Харкова і Марія Музичук зі Львова стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращі шахіст і шахістка України 2018 року.

Лауреати цього конкурсу, який проводять спільнота «Українські шахи» і сайт «Шахова Україна», визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2018 Коробов набрав 303 бали (25 опитаних гросмейстерів поставили харків’янина на перше місце, 5 – на друге, 3 – на третє і 1 на четверте місце), Музичук набрала 308 балів (21 перше місце та 14 других).

Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 65 гросмейстерів.

Конкурс «Шаховий Гетьман» відбувся вже 14-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Антон Коробов, Павло Ельянов і Руслан Пономарьов. У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни і Марії Музичук, Наталії Жукової і Ганни Ушеніної.

«Шаховий Гетьман»-2018

Чоловіки (всього 31 номінант)

1. Антон Коробов (Харків, 2675) – 303

2. Василь Іванчук (Львів, 2677) – 151

3. Павло Ельянов (Харків, 2661) – 141

Жінки (всього 16 номінанток)

1. Марія Музичук (Львів, 2563) – 308

2. Анна Музичук (Львів, 2539) – 262

3. Наталія Букса (Львів, 2407) – 115

Підсумковий список і поіменне голосування дивіться тут.