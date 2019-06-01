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    Українські сестри Музичук поїхали на турнір претенденток у Росію. І відразу зіграли між собою

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    Як і очікувалося, українські сестрички розійшлися миром - Українські сестри Музичук поїхали на турнір претенденток у Росію. І відразу зіграли між собою
    Як і очікувалося, українські сестрички розійшлися миром
    Шахова Україна

    Анна і Марія Музичук не стали звертати уваги на те, що грати доведеться на території країни-агресора

    У Казані (РФ) стартував турнір претенденток за право зіграти в матчі за світову шахову корону. Поміж восьми учасниць авторитетного протистояння - українські сестри Анна і Марія Музичук зі Стрия на Львівщині. Розуміючи, який унікальний шанс отримали, дівчата не стали звертати уваги на те, що грати доведеться на теритьорії країни-окупанта. Як не звернули вони уваги торік й виступили на чемпіонаті світу зі швидких шахів у Росії.

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    У першому ж турі Анна і Марія грали одна проти одної. Партія пронозовано завершилася внічию, на яку «суперниці» погодилися вже на 20-му ході. Інші три партії (Тань Чжун'ї - Дзаґнідзе, Лагно - Ґуніна, Горячкіна - Костенюк) також завершилися миром.

    Сьогодні, 1 червня, у другому турі Марія грає чорними з китаянкою Тань Чжун'ї, а Анна - білими з грузинкою Наною Дзаґнідзе.

    Турнір претенденток триватиме до 19 червня. у два кола. Переможниця отримає право зіграти матч за сітову корону з чинною чемпіонкою, китаянкою Цзюй Веньцзюнь.

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