Український шаховий клуб націлився виграти чемпіонат Європи

Шахові клуби з Києва, Харкова і Дніпра стартують у чемпіонаті Європи 2020 року

19-22 грудня відбудеться перший в історії шахів клубний онлайн чемпіонат Європи серед жінок. Раніше ці змагання проводилися наживо, але нині через пандемію коронавірусу організатори вирішили влаштувати інтернет-турнір зі «швидких» шахів (кожна учасниця матиме лише 15 хвилин на партію).

Цьогоріч у клубному чемпіонаті Європи, який називають шаховою Лігою чемпіонів, братимуть участь 42 жіночі команди. Серед них три – з України: Kyiv Chess Federation – Greco (Київ), Kharkiv Chess Federation (Харків) і Dnipro (Дніпро). Причому столичний колектив – один із фаворитів, він має другий рейтинг після надпотужного Cercle d'Echecs de Monte-Carlo, що представляє організаторів змагань із Монако.

Kyiv Chess Federation – Greco (Київ)

Марія Музичук (Львів, 2544)

Анна Музичук (Львів, 2535)

Юлія Осьмак (Київ, 2438)

Гнна Ушеніна (Харків, 2416)

Наталя Букса (Львів, 2413)

Тренери – Володимир Баклан і Михайло Бродський

Варто відзначити, що дві учасниці – Юлія Осьмак і Наталя Букса буквально вчора завершили важкий турнір – виступали у Херсоні на жіночому чемпіонаті України, що складався одразу з трьох видів програми – бліцу, рапіду і класичної гри. Обидві шахістки повернулися додому з медалями – Букса виграла «класику», а Осьмак стала там бронзовою призеркою, плюс таку ж нагороду здобула в бліці. Взагалі, команда Kyiv Chess Federation – Greco – це фактично нинішня збірна України, весь топ-5 вітчизняного рейтингу. Торік команда стала віцечемпіонкою Європи, тепер прагне зробити ще один крок угору.

Інші українські команди до числа фаворитів хоч і не входять, але суперницям буде вкрай непросто з ними. Бо там є і досвідчені шахістки, і амбітна молодь.

Kharkiv Chess Federation (Харків)

Інна Гапоненко (Херсон, 2390)

Марія Бердник (Харків, 2319)

Єлизавета Гребенщикова (Дніпро, 2083)

Софія Гризлова (Чорноморськ, 2064)

Марія Манько (Київ, 1859)

Dnipro (Дніпро)

Анастасія Дубовик (Дніпро, 1971)

Маріца Цирюльник (Дніпро, 2139)

Таміла Мащенко (Дніпро, 1768)

Олеся Прасол (Дніпро, 1702)

Анна Цирюльник (Дніпро, 1854)

Змагання відбуватимуться наступним чином. Кожна команда складається з п’яти шахісток, а матчі грають четверо (тому щоразу одна залишатимется в резерві). Схема проведення чемпіонату досить складна, хоча й має лише два етапи.

Перший етап: 42 команди зіграють у п’яти групових турнірах – у трьох групах змагатимуться по вісім команда, у двох – по дев’ять.

Другий етап: по дві найкращі команди з кожної групи отримають путівку в фінал, там десять колективів гратимуть за круговою системою (кожен зустрінеться з кожним).

За такої схеми цілком ймовірно, що команди можуть набрати однакову кількість очок. І тоді доведеться підраховувати додаткові показники. Тому важливими будуть не лише командні очки, а й особисті, здобуті кожною шахісткою.

А нагородою найсильнішим буде трофей від організаторів – Кубок княгині Монако Шарлін. Вона –професіональна плавчиня, виступала на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.

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Джерело: 24tv.ua