Одеський гросмейстер-запроданець дебютував на «Миротворці»

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Богданович нині також має диплом і від Миротворця

Зрадника покарано, але поки лише словом

1 березня 2020 український шахіст з Одеси Станіслав Богданович (31-й у рейтингу найкращих вітчизняних шахістів) вдався до провокації на своїй сторінці в соцмережі Facebook та прорекламував свою участь у турнірі під прапором країни-окупанта Росії.

Також Богданович продемонстрував стартер-пак «ватника» з кашею про громадянську війну та інші тези російської пропаганди.

Ганебна поведінка спортсмена (а шахісти – це також спортсмени) мала великий резонанс, наляканий Богданович свій пост потер, але вже було пізно. Як кажуть - скріни не горять.

У вівторок, 3 березня, запроданця внесли у «чистилище» на сайт «Миротворець» - громадську ініціативу, що займається фіксацію антиукраїнських злочинів.

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», - говориться в повідомленні. Сподіваємось, що зворотній зв’язок не змусить себе чекати.

Також непогано було б дочекатись й офіційно реакції Федерації шахів України.