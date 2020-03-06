Шахіст Карякін, який змінив українське громадянство на російське: У смерті Богдановича винні й ті, хто його цькував



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Гросмейстер Сєрґєй Карякін, який зрадив Україну, прийнявши російське громадянство, прокоментував звістку про смерть чемпіона України з шахів Станіслава Богдановича. Він був знайдений мертвим у московській квартирі разом з подругою. За попередньою версією, юнак і дівчина отруїлися звеселяючим газом.

«Думаю, що причина смерті Богдановича і його подруги дійсно вірна. Шахісти теж люди, буває, що піддаються якимось спокусам. Звичайно, такого жаху ніхто не очікував. Це справжній шок для його близьких і колег по шаховому цеху.

Ми зі Станіславом особисто не знайомі. Але я знав, що він прекрасно грає бліц, це моя улюблена шахова дисципліна. Буквально кілька днів тому ми обидва грали на турнірі, сиділи за сусідніми столиками. Пам'ятаю, що дивився його партії.

Масове цькування через те, що Богданович зіграв за збірну Росії, могло вплинути на нього психологічно. Можливо, саме через це він вирішив відволіктися, спробувавши якісь легкі наркотики. Не хочу голосно звинувачувати тих, хто труїв Станіслава, але побічно вони вплинули на психологічний стан Богдановича», - сказав Карякін у коментарі «Чемпіонату».