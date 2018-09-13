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    Український тенісист Манафов пробився до півфіналу «челленджера» в Туреччині

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    Владислав Манафов - Український тенісист Манафов пробився до півфіналу «челленджера» в Туреччині
    Владислав Манафов

    Манафов посперечається за місце в парному фіналі

    Другі сіяні Владислав Манафов (Україна) і Тимур Хабібулін (Казахстан) вийшли в півфінал змагань у Стамбулі.

    У стартовому раунді українець і казах пройшли дует Сергій Бетов/Денис Євсєєв (Білорусь/Казахстан): 7-6 (1), 2-6, 10-8, а в чвертьфіналі святкували перемогу над французькою парою Антуан Хоан/Бенжамін Бонзі: 6-4, 4-6, 10-3.

    У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться завтра, Манафов і Хабібулін зіграють з ще одним дуетом з Франції - Еліотом Беншері і Корентеном Муті.

    Нагадаємо, в цьому році Владислав Манафов і Тимур Хабібулін разом виграли парний титул на «челленджері» в Карші (Узбекистан).

    Джерело: btu.org.ua

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