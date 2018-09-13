Український тенісист Манафов пробився до півфіналу «челленджера» в Туреччині



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Владислав Манафов

Манафов посперечається за місце в парному фіналі

Другі сіяні Владислав Манафов (Україна) і Тимур Хабібулін (Казахстан) вийшли в півфінал змагань у Стамбулі.

У стартовому раунді українець і казах пройшли дует Сергій Бетов/Денис Євсєєв (Білорусь/Казахстан): 7-6 (1), 2-6, 10-8, а в чвертьфіналі святкували перемогу над французькою парою Антуан Хоан/Бенжамін Бонзі: 6-4, 4-6, 10-3.

У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться завтра, Манафов і Хабібулін зіграють з ще одним дуетом з Франції - Еліотом Беншері і Корентеном Муті.

Нагадаємо, в цьому році Владислав Манафов і Тимур Хабібулін разом виграли парний титул на «челленджері» в Карші (Узбекистан).

Джерело: btu.org.ua