Український тенісист Марченко не зумів здобути першу перемогу в сезоні
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Розсилка
Ілля Марченко
Українець програв вже у першому раунді тенісного турніру в канадському Ванкувері
Ілля Марченко не зміг пройти у другий раунд тенісного турніру серії Challenger, що розпочався у Ванкувері.
У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Білорусі Іллі Івашку.
Боротьба на корті тривала понад дві години.
Для Марченка це був дев'ятий старт в поточному сезоні, але здобути дебютну перемогу українець поки так і не зумів.
Odlum Brown VanOpen
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Ванкувері, Канада
Призовий фонд: $ 100,000
Перший раунд
Ілля Івашко (Білорусь) - Ілля Марченко (Україна) - 4:6, 6:3, 7:5