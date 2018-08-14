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    Український тенісист Марченко не зумів здобути першу перемогу в сезоні

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    Ілля Марченко - Український тенісист Марченко не зумів здобути першу перемогу в сезоні
    Ілля Марченко

    Українець програв вже у першому раунді тенісного турніру в канадському Ванкувері

    Ілля Марченко не зміг пройти у другий раунд тенісного турніру серії Challenger, що розпочався у Ванкувері.

    У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Білорусі Іллі Івашку.

    Боротьба на корті тривала понад дві години.

    Для Марченка це був дев'ятий старт в поточному сезоні, але здобути дебютну перемогу українець поки так і не зумів.

    Odlum Brown VanOpen

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Ванкувері, Канада

    Призовий фонд: $ 100,000

    Перший раунд

    Ілля Івашко (Білорусь) - Ілля Марченко (Україна) - 4:6, 6:3, 7:5

    теніс Ілля Марченко
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