Український тенісист Марченко не зумів здобути першу перемогу в сезоні



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Ілля Марченко

Українець програв вже у першому раунді тенісного турніру в канадському Ванкувері

Ілля Марченко не зміг пройти у другий раунд тенісного турніру серії Challenger, що розпочався у Ванкувері.

У стартовому матчі український тенісист поступився представнику Білорусі Іллі Івашку.

Боротьба на корті тривала понад дві години.

Для Марченка це був дев'ятий старт в поточному сезоні, але здобути дебютну перемогу українець поки так і не зумів.

Odlum Brown VanOpen

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Ванкувері, Канада

Призовий фонд: $ 100,000

Перший раунд

Ілля Івашко (Білорусь) - Ілля Марченко (Україна) - 4:6, 6:3, 7:5