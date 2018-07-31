Український тенісист Смірнов здобув сенсаційну перемогу на турнірі в Польщі



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Артем Смірнов

Артем Смірнов здобув свою першу в сезоні перемогу в основі «челленджерів» в одиночному розряді

ATP CH - Sopot, Poland

Перше коло

Артем Смірнов (Україна, LL) - Каспер Руд (Норвегія, 4) 6-2, 1-6, 7-5

Українець пройшов в основну сітку як «лакі-лузер». У фіналі кваліфікації Смірнов, посіяний під сьомим номером, програв четвертій ракетці відбору Роберто Маркорі з Італії (3-6, 4-6).

У вирішальній партії проти Каспера Рууда у нашого тенісиста було два матчбола на подачі суперника за рахунку 5-2. Норвежець свій гейм захистив, виконав брейк «під нуль» і далі скористався медичним тайм-аутом. Відразу ж після відновлення гри Смірнову не вдалося зачепитися за матчболи (5-5), але в 12-му геймі українець все-таки зробив ще один брейк і завершив матч на свою користь.

У другому колі Смірнов буде боротися з переможцем зустрічі Педро Качин (Аргентина, АТР 282) - Каміл Майхшак (Польща, АТР 197).

30-річний українець в останній раз виступав в основі «челленджера» в одиночному розряді ще в минулому році в вересні, де також на турнірі в Польщі пройшов кваліфікацію і в другому раунді відбору програв в боротьбі німцеві Дастіну Брауну.

Артем Смірнов також зіграє в Сопоті в парному розряді разом зі співвітчизником Владиславом Орловим. Суперниками української пари в першому колі став дует з Польщі: Кароль Джевецький/Каспер Жук.

Джерело: btu.org.ua