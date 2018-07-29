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    Український тенісист Стаховський очолив посів турніру ATP в Іспанії

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    <span>Сергій Стаховський. Фото&nbsp;</span>Getty Images - Український тенісист Стаховський очолив посів турніру ATP в Іспанії
    Сергій Стаховський. Фото Getty Images

    Стаховський буде боротися за 85 тис євро.

    Український тенісист Сергій Стаховський виступить у статусі першого сіяного на турнірі Open Castilla Leon Villa de El Espinar - ATP Challenger Tour.

    Турнір буде проходити в Сеговії (Іспанія), передає Укрінформ.

    Призовий фонд  змагань -  85 тис євро.

    Суперником першої «ракетки» турніру у стартовому матчі став італієць Маттео Віола.

    Нагадаємо, що Стаховський одного разу вже вигравав титул в Сеговії.

    У 2008 році він переміг у фіналі бразильця Тьягу Алвіса - 7:5, 7:6 (7:4).

    У 2017-му Сергій вибув з боротьби одиночного турніру після першого ж матчу, поступившись Стівену Дієзу з Канади, а в парі взяв титул разом з іспанцем Адріаном Менендесом-Масейрасом.

    Турнір у Сеговії пройде з 30 липня по 5 серпня.

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    теніс
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