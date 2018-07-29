Український тенісист Стаховський очолив посів турніру ATP в Іспанії

Стаховський буде боротися за 85 тис євро.

Український тенісист Сергій Стаховський виступить у статусі першого сіяного на турнірі Open Castilla Leon Villa de El Espinar - ATP Challenger Tour.

Турнір буде проходити в Сеговії (Іспанія), передає Укрінформ.

Призовий фонд змагань - 85 тис євро.

Суперником першої «ракетки» турніру у стартовому матчі став італієць Маттео Віола.

Нагадаємо, що Стаховський одного разу вже вигравав титул в Сеговії.

У 2008 році він переміг у фіналі бразильця Тьягу Алвіса - 7:5, 7:6 (7:4).

У 2017-му Сергій вибув з боротьби одиночного турніру після першого ж матчу, поступившись Стівену Дієзу з Канади, а в парі взяв титул разом з іспанцем Адріаном Менендесом-Масейрасом.

Турнір у Сеговії пройде з 30 липня по 5 серпня.

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