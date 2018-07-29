Український тенісист Стаховський очолив посів турніру ATP в Іспанії
-
Розсилка
Стаховський буде боротися за 85 тис євро.
Український тенісист Сергій Стаховський виступить у статусі першого сіяного на турнірі Open Castilla Leon Villa de El Espinar - ATP Challenger Tour.
Турнір буде проходити в Сеговії (Іспанія), передає Укрінформ.
Призовий фонд змагань - 85 тис євро.
Суперником першої «ракетки» турніру у стартовому матчі став італієць Маттео Віола.
Нагадаємо, що Стаховський одного разу вже вигравав титул в Сеговії.
У 2008 році він переміг у фіналі бразильця Тьягу Алвіса - 7:5, 7:6 (7:4).
У 2017-му Сергій вибув з боротьби одиночного турніру після першого ж матчу, поступившись Стівену Дієзу з Канади, а в парі взяв титул разом з іспанцем Адріаном Менендесом-Масейрасом.
Турнір у Сеговії пройде з 30 липня по 5 серпня.
Читайте також: Український тенісист Денис Молчанов у фіналі турніру у Швейцарії.