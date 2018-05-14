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    Український тренер вирішив залишити роботу у Казахстані через стан здоров'я

    • Сьогодні, 22:12
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    Володимир Мазяр. Фото взяте з dynamomania.com
    Володимир Мазяр. Фото взяте з dynamomania.com

    Володимир Мазяр повертається на батьківщину

    Український фахівець Володимир Мазяр очолив «Акжайик» у грудні минулого року.

    За час його перебування на посаді головного тренера команда обіграла лідерів чемпіонату Казахстану – «Іртиш» (1:0) та «Ордабаси» (4:1), а також зіграла внічию з «Тоболом» (1:1).

    Досягнення Мазяра не залишилися непоміченими. У квітні він зайняв друге місце в голосуванні за кращого тренера казахстанської першості, а також ставав найкращим тренером 5-го туру.

    На даний момент «Акжайик» займає сьоме місце у турнірній таблиці.

    Однак останнім часом у фахівця з'явилися проблеми зі здоров'ям. Остаточно підкосила Володимира Івановича поразка від «Актобе» з рахунком 3:5.

    У зв'язку з цим Мазяр прийняв рішення покинути Казахстан, стверджує «Динамомания».

    Після повернення в Україну тренер прокоментує підсумки своєї роботи в «Акжайику».

    Нагадаємо, Мазяр навіть встиг заробити дискваліфікацію у чемпіонаті Казахстану.

    У лютому цього року троє українців, серед яких вихованець «Динамо», перейшли у казахстанський клуб.

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