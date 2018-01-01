Український тренер влітку може очолити «Астану»

Нинішній тренер «Астани» відмовився продовжувати контракт з клубом

Відомий український футбольний фахівець Роман Григорчук може змінити місце роботи. Футбольний агент та спортивний директор «Окжетпеса» Рустам Раджабов поділився інформацією щодо українського фахівця Романа Григорчука. «За моєю інформацією, Роман Григорчук все ж прийме «Астану», але не цієї зими, а влітку. Станімір



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Роман Григорчук. Фото: SportLine.az

Нинішній тренер «Астани» відмовився продовжувати контракт з клубом

Відомий український футбольний фахівець Роман Григорчук може змінити місце роботи.

Футбольний агент та спортивний директор «Окжетпеса» Рустам Раджабов поділився інформацією щодо українського фахівця Романа Григорчука.

«За моєю інформацією, Роман Григорчук все ж прийме «Астану», але не цієї зими, а влітку. Станімір Стойлов зараз як повітря необхідний своєму нинішньому клубу, і відпускати його тепер було б взагалі нелогічно», - сказав він.

«Щодо Григорчука, то цей фахівець – професіонал своєї справи, і до кожного питання ставиться досить серйозно і трепетно. Упевнений, він зможе продовжити успішні традиції Стойлова в столичному клубі. Але все ж краще дочекатися літа», – цитує Раджабова sports.kz.