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    Український велосипедист завершив восьмий етап Вуельти на 161-му місці

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    <span>Фото: Марк Падун &copy; Getty Images</span> - Український велосипедист завершив восьмий етап Вуельти на 161-му місці
    Фото: Марк Падун © Getty Images

    Перемогу здобув іспанський гонщик Алехандро Вальверде

    Іспанський гонщик «Movistar Team» Алехандро Вальверде став переможцем восьмого етапу Вуельти.

    Відрив дня з двох іспанців і одного португальця був спійманий за шість кілометрів до фінішу. Останнім серед втікачів під натиском спринтерських команд здався Тьяго Мачаду.

    У фінішному створі першим атакував італієць Ніццолі, потім його ривок підхопив Саган, але останнє слово залишилося за досвідченим Вальверде - 38-річний іспанець за рахунок своєї гірницької підготовки пройшов Сагана і оформила другу перемогу на Вуельті-2018.

    У генеральному заліку Руді Моллар на 37 секунд випереджає Вальверде. В одній хвилині від проміжного лідера знаходяться тільки чотири гонщика.
    Українець Марк Падун восьмий етап завершив на 161-му місці. У генеральному заліку Падун йде 126-м.

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