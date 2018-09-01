Український велосипедист завершив восьмий етап Вуельти на 161-му місці



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Фото: Марк Падун © Getty Images

Перемогу здобув іспанський гонщик Алехандро Вальверде

Іспанський гонщик «Movistar Team» Алехандро Вальверде став переможцем восьмого етапу Вуельти.

Відрив дня з двох іспанців і одного португальця був спійманий за шість кілометрів до фінішу. Останнім серед втікачів під натиском спринтерських команд здався Тьяго Мачаду.

У фінішному створі першим атакував італієць Ніццолі, потім його ривок підхопив Саган, але останнє слово залишилося за досвідченим Вальверде - 38-річний іспанець за рахунок своєї гірницької підготовки пройшов Сагана і оформила другу перемогу на Вуельті-2018.

У генеральному заліку Руді Моллар на 37 секунд випереджає Вальверде. В одній хвилині від проміжного лідера знаходяться тільки чотири гонщика.

Українець Марк Падун восьмий етап завершив на 161-му місці. У генеральному заліку Падун йде 126-м.