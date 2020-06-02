Український волейболіст змінив чемпіонів Франції на найсильнішу лігу світу



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Дмитро Терьоменко - один із найсильніших українських волейболістів Фото - Volleyball.ua

Дмитро Терьоменко був чемпіоном України і Франції

Центральний блокуючий збірної України з волейболу Дмитро Терьоменко підписав контракт з польською командою «Ольштин».

Контракт з Терьоменком розрахований на один сезон. Волейболіст виступатиме під номером 12.

У минулому сезоні клуб, повна назва якого «Indykpol AZS Olsztyn», посідав восьму сходинку, але чемпіонат був завершений достроково через пандемію коронавірусу. Федерація волейболу Польщі вирішила не визначати переможця та призерів турніру.

Дмитро повертається в чемпіонат Польщі вдруге в кар’єрі. В сезоні-2017/2018 Дмитро виступав в команді «Чарні Радом».

«Радий повернутися до Польщі, – розповідає в інтерв’ю прес-службі «Ольштина» Терьоменко. – Дуже хотів повернутися до Польщі, тому що мені тут подобається, а ПлюсЛіга – найкраща ліга світу. Коли я отримав пропозицію від «Ольштина», не думав занадто довго. Прийняв рішення швидко, оскільки знав, що це хороший варіант для мене. Сподіваюся, що майбутній сезон буде успішним для всіх нас. Ми хочемо боротися за високі місця».

Останні декілька років Терьоменко грає у закордонних клубах – в російському «Бєлогор’ї» (2016/2017) та французькому «Турі» (2018-2020).

Український волейболіст неодноразово ставав чемпіоном України та володарем національного Кубка у складі харківського «Локомотива». З білгородським клубом Дмитро став третім у Кубку Росії. А з французьким «Туром» блокувальник здобув Кубок Франції та золоті нагороди чемпіонату. У сезоні-2019/2020 «Туру» не вдалося повторити попереднє досягнення, адже через пандемію коронавірусу місцева федерація завершила сезон достроково та без визначення чемпіона і призерів. До припинення чемпіонату «Тур» очолював турнірну таблицю.