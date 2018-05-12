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    Український воротар Коваль потрапив до заявки «Депортиво» на матч чемпіонату

    • Сьогодні, 09:24
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    Максим Коваль. Фото: ФК Депортиво
    Максим Коваль. Фото: ФК Депортиво

    «Депортиво» вже втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Іспанії

    Український воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль має шанс зіграти за команду в матчі Ла Ліги.

    Коваль потрапив до заявки «Депортиво» на матч 37 туру чемпіонату проти «Вільярреала».

    Матч відбудеться у суботу, 12 травня, о 19:30 за київським часом.

    Нагадаємо, «Депортиво» вже втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Іспанії.

    Як відомо раніше, майбутнє українського голкіпера Коваля в «Депортиво» вирішиться після закінчення сезону.

    Джерело: depo сектор

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