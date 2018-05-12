Український воротар Коваль потрапив до заявки «Депортиво» на матч чемпіонату

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Максим Коваль. Фото: ФК Депортиво

«Депортиво» вже втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Іспанії

Український воротар іспанського «Депортиво» Максим Коваль має шанс зіграти за команду в матчі Ла Ліги.

Коваль потрапив до заявки «Депортиво» на матч 37 туру чемпіонату проти «Вільярреала».

Матч відбудеться у суботу, 12 травня, о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, «Депортиво» вже втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Іспанії.

Як відомо раніше, майбутнє українського голкіпера Коваля в «Депортиво» вирішиться після закінчення сезону.

Джерело: depo сектор