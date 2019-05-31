Український воротар «Реалу» Лунін не зіграє в плей-оф чемпіонату світу



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Андрій Лунін Еспресо TV

Андрій Лунін допоміг збірній України вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20

Український воротар Андрій Лунін не зіграє в плей-оф чемпіонату світу U-20, який триває в Польщі.

Голкіпера викликали до табору національної збірної України на чолі з Андрієм Шевченком, яка готується до матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року, інформує прес-служба УАФ.

Раніше головна збірна втратила через травму воротаря «Динамо» Дениса Бойка. Команда має зіграти 7 червня проти Сербії та 10 червня проти Люксембургу.

Андрій Лунін напередодні відбив пенальті в матчі чемпіонату світу U-20 проти Нігерії. Це дозволило нашій команді добути нічию, яка вивела українців у 1/8 фіналу з першого місця в групі.

Права на Андрія Луніна належать мадридському «Реалу». Наразі він виступає в оренді в іспанському «Леганесі». Очікується, що на новий сезон він повернеться в Мадрид.