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    Український воротар «Реалу» Лунін не зіграє в плей-оф чемпіонату світу

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    Андрій Лунін - Український воротар «Реалу» Лунін не зіграє в плей-оф чемпіонату світу
    Андрій Лунін
    Еспресо TV

    Андрій Лунін допоміг збірній України вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20

    Український воротар Андрій Лунін не зіграє в плей-оф чемпіонату світу U-20, який триває в Польщі.

    Голкіпера викликали до табору національної збірної України на чолі з Андрієм Шевченком, яка готується до матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року, інформує прес-служба УАФ.

    Раніше головна збірна втратила через травму воротаря «Динамо» Дениса Бойка. Команда має зіграти 7 червня проти Сербії та 10 червня проти Люксембургу.

    Андрій Лунін напередодні відбив пенальті в матчі чемпіонату світу U-20 проти Нігерії. Це дозволило нашій команді добути нічию, яка вивела українців у 1/8 фіналу з першого місця в групі.

    Права на Андрія Луніна належать мадридському «Реалу». Наразі він виступає в оренді в іспанському «Леганесі». Очікується, що на новий сезон він повернеться в Мадрид.

     Читайте також: Лунін відбив пенальті і Україна виграла групу на чемпіонаті світу з футболу (відео)
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