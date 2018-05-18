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    Український захисник може перейти в клуб із Серії А

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    Микола Матвієнко
    Микола Матвієнко

    «Шахтарю» вже надійшла офіційна пропозиція

    Захисник «Шахтаря» і збірної України Микола Матвієнко потрапив в сферу інтересів «Емполі».

    В офіс донецького клубу вже прийшов відповідний документ на ім'я генерального директора Сергія Палкіна.

    У ньому італійці офіційно підтверджують свої наміри обговорити з «гірниками» питання оренди захисника (сезон-2018/2019) з подальшим правом викупу (сезон-2019/2020).

    В Італії вже два роки стежать за молодим українським захисником, який провів лише три матчі за «гірників» в 2018-му році.

    Раніше повідомлялося, що головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжив контракт з донецьким клубом.

    Джерело: zbirna.com

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