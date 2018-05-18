Український захисник може перейти в клуб із Серії А
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Микола Матвієнко
«Шахтарю» вже надійшла офіційна пропозиція
Захисник «Шахтаря» і збірної України Микола Матвієнко потрапив в сферу інтересів «Емполі».
В офіс донецького клубу вже прийшов відповідний документ на ім'я генерального директора Сергія Палкіна.
У ньому італійці офіційно підтверджують свої наміри обговорити з «гірниками» питання оренди захисника (сезон-2018/2019) з подальшим правом викупу (сезон-2019/2020).
В Італії вже два роки стежать за молодим українським захисником, який провів лише три матчі за «гірників» в 2018-му році.
Раніше повідомлялося, що головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека продовжив контракт з донецьким клубом.
Джерело: zbirna.com