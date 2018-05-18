Український захисник не перейде в клуб із Серії А

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Микола Матвієнко

Футболіст залишиться в донецькому «Шахтарі»

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко не буде переходити в «Емполі», а залишиться в донецькому клубі.

Про це повідомив генеральний директор «гірників» Сергій Палкін.

«Була пропозиція від «Емполі», але Матвієнко залишається в «Шахтарі», - сказав Палкін в інтерв'ю FootballHub.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб має намір підписати Матвієнка, а спортивний директор «Емполі» П'єтро Аккарді надіслав Сергію Палкіну лист з умовами трансферу.

«Емполі» став чемпіоном серії Б і піднявся в елітний італійський дивізіон.

Поточний сезон 22-річний українець почав в оренді в «Ворсклі», зігравши за неї в 19 матчах.

Взимку він повернувся в «Шахтар», але провів лише три матчі.

Джерело: FootballHub