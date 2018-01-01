Український захисник став гравцем іспанського «Ельче»

«Ельче» зараз йде на четвертому місці в третій групі третього дивізіону

Захисник «Валенсії Б» Іван Зотько став гравцем «Ельче», який також виступає в третьому іспанському дивізіоні. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу. Раніше повідомлялося, що «Валенсія» не хоче відпускати гравця. У цьому сезоні українець зіграв 14 матчів за другу команду іспанського клубу.