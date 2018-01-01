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    Український захисник став гравцем іспанського «Ельче»

    «Ельче» зараз йде на четвертому місці в третій групі третього дивізіону
    Захисник «Валенсії Б» Іван Зотько став гравцем «Ельче», який також виступає в третьому іспанському дивізіоні. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу. Раніше повідомлялося, що «Валенсія» не хоче відпускати гравця. У цьому сезоні українець зіграв 14 матчів за другу команду іспанського клубу.
    • Сьогодні, 21:52
    • Розсилка
    Іван Зотько
    Іван Зотько

    «Ельче» зараз йде на четвертому місці в третій групі третього дивізіону

    Захисник «Валенсії Б» Іван Зотько став гравцем «Ельче», який також виступає в третьому іспанському дивізіоні.

    Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

    Раніше повідомлялося, що «Валенсія» не хоче відпускати гравця.

    У цьому сезоні українець зіграв 14 матчів за другу команду іспанського клубу.

    «Ельче» зараз йде на четвертому місці в третій групі третього дивізіону.

    Джерело: ua.tribuna.com

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