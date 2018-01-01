Український захисник став гравцем іспанського «Ельче»
- Сьогодні, 21:52
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Іван Зотько
«Ельче» зараз йде на четвертому місці в третій групі третього дивізіону
Захисник «Валенсії Б» Іван Зотько став гравцем «Ельче», який також виступає в третьому іспанському дивізіоні.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Раніше повідомлялося, що «Валенсія» не хоче відпускати гравця.
У цьому сезоні українець зіграв 14 матчів за другу команду іспанського клубу.
«Ельче» зараз йде на четвертому місці в третій групі третього дивізіону.
Джерело: ua.tribuna.com