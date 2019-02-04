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    Українського баскетболіста визнали найкращим центровим туру угорської ліги

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    Андрій Агафоном - MVP туру угорської першості - Українського баскетболіста визнали найкращим центровим туру угорської ліги
    Андрій Агафоном - MVP туру угорської першості
    Zalakerámia ZTE KK

    Гру Андрія Агафонова високо оцінили в сусідньому чемпіонаті

    В угорському чемпіонаті підбили підсумки 18-го туру та назвали кращих гравців за позиціями. форвард збірної України Андрій Агафонов був визнаний найкращим центровим туру.

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    Нагадаємо, що «Залакерамія» нашого співвітчизника перемогла в овертаймі «Сомбатехей» - 103:100. Сам Агафоном став найрезультативнішим гравцем матчу (28 очок), провівши на майданчику 40 хвилин ігрового часу. Крім того, на рахунку Андрія 12 підбирань і 3 результативних передачі. Коефіцієнт ефективності нашого нападника – «+46».

    Після цієї перемоги «Залакерамія» займає четверте місце в таблиці угорського чемпіонату.

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