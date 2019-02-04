Українського баскетболіста визнали найкращим центровим туру угорської ліги
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Андрій Агафоном - MVP туру угорської першості
Zalakerámia ZTE KK
Гру Андрія Агафонова високо оцінили в сусідньому чемпіонаті
В угорському чемпіонаті підбили підсумки 18-го туру та назвали кращих гравців за позиціями. форвард збірної України Андрій Агафонов був визнаний найкращим центровим туру.
Нагадаємо, що «Залакерамія» нашого співвітчизника перемогла в овертаймі «Сомбатехей» - 103:100. Сам Агафоном став найрезультативнішим гравцем матчу (28 очок), провівши на майданчику 40 хвилин ігрового часу. Крім того, на рахунку Андрія 12 підбирань і 3 результативних передачі. Коефіцієнт ефективності нашого нападника – «+46».
Після цієї перемоги «Залакерамія» займає четверте місце в таблиці угорського чемпіонату.