Українського баскетболіста визнали найкращим центровим туру угорської ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Агафоном - MVP туру угорської першості Zalakerámia ZTE KK

Гру Андрія Агафонова високо оцінили в сусідньому чемпіонаті

В угорському чемпіонаті підбили підсумки 18-го туру та назвали кращих гравців за позиціями. форвард збірної України Андрій Агафонов був визнаний найкращим центровим туру.

Читайте також: Видатна гра українського форварда принесла угорському ЗТЕ перемогу в матчі лідерів

Нагадаємо, що «Залакерамія» нашого співвітчизника перемогла в овертаймі «Сомбатехей» - 103:100. Сам Агафоном став найрезультативнішим гравцем матчу (28 очок), провівши на майданчику 40 хвилин ігрового часу. Крім того, на рахунку Андрія 12 підбирань і 3 результативних передачі. Коефіцієнт ефективності нашого нападника – «+46».

Після цієї перемоги «Залакерамія» займає четверте місце в таблиці угорського чемпіонату.