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    Українського баскетболіста визнано найкращим центровим Кубка Європи з баскетболу

    Кирило Фесенко добрався з «Авелліно» до фіналу
    Українець Кирило Фесенко, який виступає за «Авелліно», визнаний найкращим центровим Кубка Європи FIBA. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. У голосуванні Фесенко набрав 27,3% голосів, обійшовши Майкла Діуфа з «Баккена» (24,3%) і Терелла Паркса з «Керавноса» (15,8%). !
    • Сьогодні, 13:05
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    Кирило Фесенко
    Кирило Фесенко

    Кирило Фесенко добрався з «Авелліно» до фіналу

    Українець Кирило Фесенко, який виступає за «Авелліно», визнаний найкращим центровим Кубка Європи FIBA.

    Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

    У голосуванні Фесенко набрав 27,3% голосів, обійшовши Майкла Діуфа з «Баккена» (24,3%) і Терелла Паркса з «Керавноса» (15,8%).

    Нагадаємо «Авелліно» українського центрового програло співвітчизникам з «Венеції» і в другому матчі фіналу Кубка Європи FIBA – 79:81.
    Кубок Європи баскетбол
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