Українського баскетболіста визнано найкращим центровим Кубка Європи з баскетболу

Кирило Фесенко добрався з «Авелліно» до фіналу

Українець Кирило Фесенко, який виступає за «Авелліно», визнаний найкращим центровим Кубка Європи FIBA. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. У голосуванні Фесенко набрав 27,3% голосів, обійшовши Майкла Діуфа з «Баккена» (24,3%) і Терелла Паркса з «Керавноса» (15,8%). !