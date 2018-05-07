Українського баскетболіста визнано найкращим центровим Кубка Європи з баскетболу
- Сьогодні, 13:05
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Кирило Фесенко
Кирило Фесенко добрався з «Авелліно» до фіналу
Українець Кирило Фесенко, який виступає за «Авелліно», визнаний найкращим центровим Кубка Європи FIBA.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
У голосуванні Фесенко набрав 27,3% голосів, обійшовши Майкла Діуфа з «Баккена» (24,3%) і Терелла Паркса з «Керавноса» (15,8%).
! #FIBAEuropeCup@KyryloFesenko @ScandoneBasket— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) 6 мая 2018 г.
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Нагадаємо «Авелліно» українського центрового програло співвітчизникам з «Венеції» і в другому матчі фіналу Кубка Європи FIBA – 79:81.