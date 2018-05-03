Дабл-дабл українця Фесенка не врятував «Авеліно» в фіналі Кубка Європи FIBA

Фесенко знову був найкращим на майданчику

Італійське «Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло співвітчизникам з «Венеції» і в другому матчі фіналу Кубка Європи FIBA – 79:81. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Як і в попередньому матчі, Фесенко знову був найкращим на майданчику. За 24:27 він набрав 21 очко, 15



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Кирило Фесенко. Фото: ФБУ

Фесенко знову був найкращим на майданчику

Італійське «Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло співвітчизникам з «Венеції» і в другому матчі фіналу Кубка Європи FIBA – 79:81.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Як і в попередньому матчі, Фесенко знову був найкращим на майданчику.

За 24:27 він набрав 21 очко, 15 підбирань, 2 передачі.

Нагадаємо, в першому матчі «Авеліно» також програло – 69:77.

Раніше повідомлялося, що міжнародна федерація баскетболу (FIBA) розпочала голосування з визначення найкращих гравців сезону у Кубку Європи.

У номінації «Найкращий центровий» серед претендентів є гравець збірної України та італійського «Авеліно» Кирило Фесенко.