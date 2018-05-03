  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Дабл-дабл українця Фесенка не врятував «Авеліно» в фіналі Кубка Європи FIBA

    Фесенко знову був найкращим на майданчику
    Італійське «Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло співвітчизникам з «Венеції» і в другому матчі фіналу Кубка Європи FIBA – 79:81. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Як і в попередньому матчі, Фесенко знову був найкращим на майданчику. За 24:27 він набрав 21 очко, 15
    • Сьогодні, 08:53
    • Розсилка
    Кирило Фесенко. Фото: ФБУ
    Кирило Фесенко. Фото: ФБУ

    Фесенко знову був найкращим на майданчику

    Італійське «Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло співвітчизникам з «Венеції» і в другому матчі фіналу Кубка Європи FIBA – 79:81.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Як і в попередньому матчі, Фесенко знову був найкращим на майданчику.

    За 24:27 він набрав 21 очко, 15 підбирань, 2 передачі.

    Нагадаємо, в першому матчі «Авеліно» також програло – 69:77.

    Раніше повідомлялося, що міжнародна федерація баскетболу (FIBA) розпочала голосування з визначення найкращих гравців сезону у Кубку Європи.

    У номінації «Найкращий центровий» серед претендентів є гравець збірної України та італійського «Авеліно» Кирило Фесенко.

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ