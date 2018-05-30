Українського тенісиста довічно відсторонили від виступів через договірні матчі

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Дмитро Баданов

Також він оштрафований на 100 000 доларів

Журналіст ESPN Девід Пурдум повідомив, що український тенісист Дмитро Баданов оштрафований на 100 000 доларів і довічно відсторонений від виступів за вплив на певний результат матчів.

Таке рішення ухвалила антикорупційна служба Tennis Integrity Unit.

Йдеться про турніри серії Futures в 2015-му році в Тунісі і 2016-му в Єгипті.

Востаннє спортсмен виходив на корт у вересні 2017 року на «фьючерсі» в Кременчуці.

Його максимальне місце в світовому рейтингу - 473-е.

Джерело: ua.tribuna.com