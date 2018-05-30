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    Українського тенісиста довічно відсторонили від виступів через договірні матчі

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    Дмитро Баданов - Українського тенісиста довічно відсторонили від виступів через договірні матчі
    Дмитро Баданов

    Також він оштрафований на 100 000 доларів

    Журналіст ESPN Девід Пурдум повідомив, що український тенісист Дмитро Баданов оштрафований на 100 000 доларів і довічно відсторонений від виступів за вплив на певний результат матчів.

    Таке рішення ухвалила антикорупційна служба Tennis Integrity Unit.

    Йдеться про турніри серії Futures в 2015-му році в Тунісі і 2016-му в Єгипті.

    Востаннє спортсмен виходив на корт у вересні 2017 року на «фьючерсі» в Кременчуці.

    Його максимальне місце в світовому рейтингу - 473-е.

    Джерело: ua.tribuna.com

    теніс
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