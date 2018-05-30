Українського тенісиста довічно відсторонили від виступів через договірні матчі
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Розсилка
Дмитро Баданов
Також він оштрафований на 100 000 доларів
Журналіст ESPN Девід Пурдум повідомив, що український тенісист Дмитро Баданов оштрафований на 100 000 доларів і довічно відсторонений від виступів за вплив на певний результат матчів.
Таке рішення ухвалила антикорупційна служба Tennis Integrity Unit.
Йдеться про турніри серії Futures в 2015-му році в Тунісі і 2016-му в Єгипті.
Востаннє спортсмен виходив на корт у вересні 2017 року на «фьючерсі» в Кременчуці.
Його максимальне місце в світовому рейтингу - 473-е.
Джерело: ua.tribuna.com