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    Українську тенісистку оштрафували за порушення правил на Roland Garros

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    Леся Цуренко змушена заплатити зва нестриманість свого тренера - Українську тенісистку оштрафували за порушення правил на Roland Garros
    Леся Цуренко змушена заплатити зва нестриманість свого тренера
    Великий теніс України

    Лесю Цуренко підставив її тренер

    Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила до списку гравців, стосовно яких організатори Відкритого чемпіонату Франції висунули санкції за порушення в матчах першого тижня.

    Леся Цуренко має заплатити штраф у розмірі 2,5 тисяч доларів.

    Українська тенісистка отримала штраф за підказки тренера (коучинґ) під час матчу першого кола проти канадської тенісистки Ежені Бушар, який вона виграла з рахунком 6:2, 6:2.

    Нагадаємо, Леся Цуренко завершила свій виступ на Roland Garros у третьому колі, в якому програла румунці Сімоні Халеп. При цьому Леся пройшла найдалі з усіх чотирьох українських тенісисток, які стартували у французькому «мейджорі».

    Джерело: Великий теніс України

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