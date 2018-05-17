«Укрпошта» в Івано-Франківську продавала плакати до ЧС-2018 з «російським» Кримом

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А місцем виробництва продукції був Тернопіль

У середу, 16 травня, активістами у мережі ПАТ «Укрпошта» у місті Івано-Франківськ виявлено календар Чемпіонату світу з футболу 2018 року, на карті якого український Крим був позначений як частина Російської Федерації.

Як стверджує «Голос-Інфо», дану провокативну продукцію було надруковано не на окупованих територіях, а у місті Тернопіль.

Працівники СБУ та поліції, які прибули на місце події, зафіксували факт здійснення інформаційної диверсії проти України та припинили розповсюдження провокативної продукції, шляхом її вилучення.

Нагадаємо, Україна направила Норвегії ноту через карти з російським Кримом.

А болгарський телеканал вибачився за показ української карти без Криму.