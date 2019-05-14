Ультрас «Карпат» вже заперечують, що поставили Димінському-Коломойському ультиматум



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Попередню агресивну заяву тепер називають фейком

Фанати львівських «Карпат» виступили з заявою, аби спростувати попереднє звернення, «від фанатського активу до власників клубу Диміського і Коломойського», у якому просили передати їм керівництво клубом. Через деякий час звернення до керівництва було видалене з першоджерела, сайту FCKarpaty.Com.Ua, до якого причетні представники фанатського руху львів'ян.

У новій заяві, під якою згадуються підписи представників найвідоміших і найвпливовіших угрупувань, спростовані факти, наведені у попередньому зверненні до Петра Димінського та Ігоря Коломойського.

Тож вашій увазі -

Текст нової заяви від представників ультрас львівських «Карпат»

«У зв'язку із наданням широкого розголосу серед ЗМІ деякому «зверненню вболівальників до власників клубу», ми, лідери всіх активних угруповань та колективів фанатів львівських «Карпат» змушені вкотре реагувати на одіозні заяви та прохання людей, що не мають стосунку до фанатського середовища і ще раз на широкий загал розставити всі крапки над «і».

Для того, щоб ні в кого не виникало сторонніх питань та додуманих намірів, ми хочемо чітко дати зрозуміти: нам невідома особа авторів даного звернення до власників клубу. Відтак, ми впевнено стверджуємо, що ці люди не мають нічого спільного із фанатським рухом «Карпат». Більше того, нам не зрозуміло, про яку масовість свого руху заявляють ці «вболівальники», якщо на більшість домашніх матчів команди приходить менш, ніж 1,5-3 тисячі глядачів, і тенденція йде на спад. Про яку відданість та підтримку йде мова в цьому зверненні, якщо вся кількість людей, що підтримує команду на виїзних матчах, вивезена нашими силами особисто?

Багато гучних фраз про історичні здобутки «Карпат» на контрасті подаються із теперішніми падіннями команди. Таким чином, граючи на емоціях громадськості, невідомі персонажі у своєму зверненні, не підкріпленому жодною конкретикою, звертаються до власників із проханням передати клуб організації, котрої ще навіть не існує. Ключовою тезою розтиражованого звернення можна хіба-що виділити слова: «Ми не знаємо, чого бракує нинішнім співвласникам нашого рідного клубу для того, щоб забезпечити краще сьогодення та майбутнє «Карпат».

Ми - активні фанати львівських «Карпат» - зі свого боку, наполегливо рекомендуємо «тим, хто не знає», не брати на себе надлишкової відповідальності за відповідні речі чи участь в якомусь русі, і не замилювати очі громадськості неоднозначними заявами, зверненнями, кляузами, а надто підписуючи їх іменем вболівальників «Карпат».

Під даною заявою підписуються: старші фанати, LCF, Pride, GFF, Banderstadt Ultras, Green-White Ultras, Галичани, Green Legion, Fierce Crew, Autofans.