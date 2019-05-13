Ультрас «Карпат» виставили ультиматум Димінському і Коломойському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Львівські ультрас забули смак великих перемог ФК «Карпати»

Фанати львівської команди втомилися від постійних невдач

Після чергової блідої гри у Полтаві, де «Карпати» дивом здобули нічию в матчі з місцевою «Ворсклою» і ще на крок наблизилися до перехідних матчів за право залишитися в Прем'єр-лізі, ультрас команди не витримали.

На власному пабліку у Facebook фанати звернулися до Петра Димінського та Ігоря Коломойського. Це звернення нагадує ультиматум.

Шановні співвласники ФК «Карпати»!

Звертаємося до вас з почуттям глибокої тривоги те переживання за долю рідної команди. Уболівальники команди «Карпати» своєю масовістю, відданістю та підтримкою рідної команди, сподіваємося, давно заслужили визнання одного з найорганізованіших та найкращих уболівальницьких рухів. Ми з командою завжди – у часи її успіхів та невдач, на домашніх та виїзних матчах в усіх містах України та за її межами.

Сьогодні нам болить, як ніколи. Уже котрий сезон команда, котра колись була грозою усіх авторитетів та боролася за нагороди чемпіонатів колишнього Радянського Союзу та незалежної України змагається лише за збереження прописки у Прем’єр-лізі України. Котрий сезон команда, котра здобувала Кубок СССР, неодноразово виходила до фіналу Кубку України та славилася власне своїм кубковим характером, поступається на ранніх стадіях командам нижчих ліг національної першості. Ми зачекалися побачити в очах наших футболістів вогонь і віру у власні значущі перемоги.

Поразка у поточному розіграші Кубка від суперника, що представляє навіть не місто, а селище міського типу Кропивницької області – це вже дійсно остання крапля (мова про клуб «Інгулець» з Петрового, якому львів'яни поступилися в чвертьфіналі - прим.). Це – не вираз зверхності Львова, а лише безмежне переконання, що команда міста Лева, королівського міста, котра з його гербу на свій власний прийняла символ його мужності та могутності, заслуговує кращого.

Ми не знаємо, чого бракує нинішнім співвласникам нашого рідного клубу для того, щоб забезпечити краще сьогодення та майбутнє «Карпат» - можливо, коштів чи часу серед інших важливих бізнес-занять, а, можливо, управлінського хисту, чи ще чогось іншого. Та це і не важливо. ВАЖЛИВО: ХОЧЕМО І ВІРИМО, ЩО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДЛЯ НЬОГО ТАКЕ КРАЩЕ – ЗМОЖЕМО МИ – УБОЛІВАЛЬНИКИ ФК «КАРПАТИ» (виділення авторів звернення - прим.).

Тому звертаємося до вас, Петре Петровичу та Ігорю Валерійовичу – передайте клуб нам. Ми приймемо його у власність на спеціально створену для цього організацію і знайдемо партнерів, з котрими, віримо, команда поверне свій характер, перемоги та традиції.

Ми чекаємо Вашого рішення. Рівно тиждень, до наступного домашнього матчу команди.

З повагою, вболівальники ФК «Карпати»

Зауважимо, що після 28-ми турів чемпіонату України «Карпати» посідають десяте місце з 12-ти команд і реально претендують на участь у перехідних матчах за право залишитися в елітному дивізіоні.