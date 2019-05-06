Ультрас «Динамо» вивісили банер на підтримку важко пораненого фаната «Дніпра» (фото і відео)



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Олександр «Джон» Крюков на війні з перших її днів скрін-шот

Відомий у фанатському середовищі під прізвиськом Джон Олександр Крюков потребує нашої допомоги

Під час матчу 27-го туру чемпіонату України з футболу між київським «Динамо» та «Олександрією» на секторі киян з'явилася розтяжка: «Саня Джон, тримайся, ми з тобою!»

Олександр «Джон» Крюков - ультрас «Дніпра», який з початком російсько-української війни захищає територіальну цілісність нашої держави. Олександр у складі добровольчого батальйону «Дніпро-1» звільнював Маріуполь, потім успішно вийшов і вивів з собою 50 осіб з Іловайського котла.

Динамівські ультрас підтримали Олександра Крюкова банером

Нещодавно Крюков (позивний «Фан»), уже в складі окремої контрснайперської групи отримав важке поранення. Нині він перебуває у військовому шпиталі міста Харків з важким пораненням, яке отримав захищаючи суверенітет нашої країни.

Зараз ультрас різних клубів збирають кошти на лікування Олександра Крюкова. Зрозуміло, що першими були фанати рідного для Джона «Дніпра».

Короткий фільм про Джона

Вони оголосили благодійний аукціон, переможець якого має отримати клубну іменну футболку з рук легенди «Дніпра» Сергія Назаренка, а всі гроші підуть на лікування Олександру Крюкову. Аукціон триватиме до 07.05.2019.

Для тих, хто має бажання підтримати Сашка особисто, надаємо номер карти - 5168 7573 1910 4222.