Так само, як до Майдану «Беркут»: івано-франківська поліція напала на ультрас «Волині» (відео) стаття

Патрульна поліція Івано-Франківської області

Це вже друга сутичка між фанатами та поліцією за останніх два тижні

Вчорашній матч 25-го туру української першої ліги між івано-франківським «Прикарпаттям» і луцькою «Волинню», можливо, не звернув би на себе особливої уваги. Гості, які боряться за підвищення у класі, здобули над середняком переконливу перемогу 3:1 і продовжують гонитву за одним із трьох місць, які дозволяють сподіватися на вихід у Прем'єр-лігу. Не повинне сильно дивувати й піро-шоу у виконанні ультрас обох команд, хоча перформенс господарів виглядав справді привабливо.

Відео Володимира Омома

Основні балачки викликав післяматчевий інцидент між гостьовими ультрас і місцевою поліцією.

«Після матчу з волиняками я прийшов до автобусу з виїзними фанатами, - окреслює «Главкому» ситуацію один із лідерів «Прикарпатських ультрас» Олександр Заславський. - У мене серед них колєґа, хотів з ним ще кількома фразами перекинутися, поспілкуватися про перебіг матчу.

Отже, підхожу я до автобуса, а там панує весела обстановочка. Волиняки вже вийшли з сектору для виїзних фанатів і збиралися покинути гостинне Прикарпаття. Словом, стою, розмовляю колєґою, фанати співають і палять піротехніку. Так як місцина така собі, людей немає, тільки поліцейські - то хлопці з Луцька нікому не заважали. І головне, що матч вже закінчився, фанати гостей покинули стадіон і поволі сідали в автобус. Відчалювати вони збиралися через лічені хвилини.

Але в цю мить хлопці з кийками (на відео, знятому Олександром, нижче - авт.) почали пхатися в натовп фанатів і їх штовхати. Фанати, як і всі адекватні люди, почали обурюватися такою поведінкою правоохоронців. У відповідь волиняків почали бити дубинками і використовувати перцевий газ.

Тоді теж не витримав і вирішив не залишатися осторонь. Важко мовчати, коли б'ють людей, які нічим не провинилися. Це свавілля. За це отримав від одного з правоохоронців з номером 00010715 на спині ліктем у груди. Точніше, налокітником. Удар був відчутний, біль в області серця відчутний і сьогодні вранці.

Чому так сталося? Не знаю, можливо, поліцейські поспішали додому і тому вирішили гостей підігнати. Може, так специфічно правоохоронці розважалися. Зрозуміло інше: якби поліції не було на футболі взагалі, жодних інцидентів не трапилося б. Люди, які мають стежити за правопорядком, а не провокувати. чомусь вперто забувають, що між українськими ультрас уже п'ятий рік поспіль діє перемир'я, котрого притримуються всі рухи. Навіщо додаткове зовнішнє втручання - не збагну.

У кого просити допомоги - в поліції, щоб реагувала на дії поліції? Щоб самі себе арештували?

Страшно, бо «Беркут» до Революції Гідності діяв так само. Знаю, про що кажу, бо у фанатському русі вже майже 20 років і від методів «псів режиму» страждав не раз. Нинішній «необеркут» чинить із тим же зі звірячим оскалом. Зрозуміло, що то неприємні відголоски кучмівсько-януковичівських режимів».

Відео Володимира Омома



Ультрас схильні вважати, що цей івано-франківський випадок і недавнє побиття луганських фанатів під час півфінального матчу Кубка України в Петровому - ланки одного ланцюга. Мовляв, останнім часом ставлення до ультрас з боку правоохоронців різко погіршилося і залишається лише зрозуміти, чи це якось пов'язано зі зміною влади.

За інформацією «Главкому», невдовзі уже руками людей, причетних до нового керівництва держави відбудеться чергова спроба просунути «антифанатський» закон, який має на меті загнати ультрас у суворі рамки. Вперше цю законодавчу ініціативу підняттям рук «235 - за» підтримали реґіонали і їх посіпаки під час сумнозвісного голосування 16 січня 2014 року. Пізніше, уже за президентства Петра Порошенка, з відповідними ініціативами виступали люди, причетні до міністра внутрішніх справ Авакова. Але, враховуючи значний суспільний резонанс, до голосування в Раді тоді не дійшло. тепер очікується третя спроба.

Наразі ж найприкрішим для івано-франківців є те, що керував діями поліцейських заступник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосипів, який п'ять років тому був активним майданівцем. Однак зараз він почав використовувати у роботі ті ж методи, від яких настраждався свого часу як протестувальник.

Протестувальник Олег Йосипів під час революції гідності. Фото з соцмереж

Цей коментар зник ще ввечері, 1 травня. Скрін-шот

Цікаво, що невдовзі після інциденту з луцькими фанатами прес-служба Івано-Франківського відділення Нацполіції на своєму пабліку в «Фейсбуку» розмістила відповідну заяву, в якій відзначила бездоганну роботу правоохоронців під час футбольного матчу. Пізніше цей пост чомусь зник, а на його місці з'явився інший - суттєво пом'якшений і без конкретики: «Рота ТОР управління патрульної поліції в Івано-Франківській області відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» подбала про забезпечення публічної безпеки під час футбольного матчу «Прикарпаття» - «Волинь» на міському центральному стадіоні «Рух».

Іван Вербицький, «Главком»