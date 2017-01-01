Уродженець України названий найкращим спортсменом Ізраїлю

Це звання отримав Артем Долгопят, який народився в Україні

У Тель-Авіві відбулася традиційна церемонія вшанування кращих спортсменів Ізраїлю Sports Awards Ceremony 2017. У році, що минає, за версією джерела, найбільш значущих успіхів домоглися гімнасти. Срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Монреалі 20-річний ізраїльтянин Артем Долгопят був визнаний найкращим спортсменом Ізраїлю.



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Артем Долгопят

Це звання отримав Артем Долгопят, який народився в Україні

У Тель-Авіві відбулася традиційна церемонія вшанування кращих спортсменів Ізраїлю Sports Awards Ceremony 2017.

У році, що минає, за версією джерела, найбільш значущих успіхів домоглися гімнасти.

Срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Монреалі 20-річний ізраїльтянин Артем Долгопят був визнаний найкращим спортсменом Ізраїлю.

«Репатріант з України став найсильнішим у вільних вправах», - йдеться у заяві vesty.co.il.

Сергій Вайсбург, який готував Артема до змагань, удостоєний почесного звання найкращого тренера року, інформує ресурс.

«Главком» зауважує, що Долгопят є уродженцем України – а саме Дніпра.

Але у 12 років його батьки разом з ним переїхали в Ізраїль, де і продовжив успішну кар'єру гімнаста.