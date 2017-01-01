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    Уродженець України названий найкращим спортсменом Ізраїлю

    Це звання отримав Артем Долгопят, який народився в Україні
    У Тель-Авіві відбулася традиційна церемонія вшанування кращих спортсменів Ізраїлю Sports Awards Ceremony 2017. У році, що минає, за версією джерела, найбільш значущих успіхів домоглися гімнасти. Срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Монреалі 20-річний ізраїльтянин Артем Долгопят був визнаний найкращим спортсменом Ізраїлю.
    • Сьогодні, 09:51
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    Артем Долгопят
    Артем Долгопят

    Це звання отримав Артем Долгопят, який народився в Україні

    У Тель-Авіві відбулася традиційна церемонія вшанування кращих спортсменів Ізраїлю Sports Awards Ceremony 2017.

    У році, що минає, за версією джерела, найбільш значущих успіхів домоглися гімнасти.

    Срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Монреалі 20-річний ізраїльтянин Артем Долгопят був визнаний найкращим спортсменом Ізраїлю.

    «Репатріант з України став найсильнішим у вільних вправах», - йдеться у заяві vesty.co.il.

    Сергій Вайсбург, який готував Артема до змагань, удостоєний почесного звання найкращого тренера року, інформує ресурс.

    «Главком» зауважує, що Долгопят є уродженцем України – а саме Дніпра.

    Але у 12 років його батьки разом з ним переїхали в Ізраїль, де і  продовжив успішну кар'єру гімнаста.

    Ізраїль
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