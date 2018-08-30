US Open. Бондаренко вибула вже у першому колі парного розряду



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Александра Крунич та Катерина Бондаренко

Українська тенісистка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу

У першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу українка Катерина Бондаренко разом з Александрою Крунич з Сербії програли лідерам посіву, чешкам Барборі Крейчіковій і Катержині Синяковій.

У першому сеті Бондаренко і Крунич вели в рахунку 4:1, але свій відрив не втримали.

Нагадаємо, що Крейчикова і Синякова в цьому сезоні стали чемпіонками Ролан Гаррос і Вїмблдону.

Нагадаємо, в одиночному розряді Катерина Бондаренко зачохлила ракетку після першого раунду проти Вєри Лапко з Білорусі.

US Open - The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у США

Призовий фонд: $ 40,912,000

Перше коло (парний розряд)

Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехія) - Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Україна / Сербія) - 7:6 (4), 6:1

Джерело: btu.org.ua