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    US Open. Бондаренко вибула вже у першому колі парного розряду

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    Александра Крунич та Катерина Бондаренко - US Open. Бондаренко вибула вже у першому колі парного розряду
    Александра Крунич та Катерина Бондаренко

    Українська тенісистка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу

    У першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу українка Катерина Бондаренко разом з Александрою Крунич з Сербії програли лідерам посіву, чешкам Барборі Крейчіковій і Катержині Синяковій.

    У першому сеті Бондаренко і Крунич вели в рахунку 4:1, але свій відрив не втримали.

    Нагадаємо, що Крейчикова і Синякова в цьому сезоні стали чемпіонками Ролан Гаррос і Вїмблдону.

    Нагадаємо, в одиночному розряді Катерина Бондаренко зачохлила ракетку після першого раунду проти Вєри Лапко з Білорусі.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Перше коло (парний розряд)

    Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехія) - Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Україна / Сербія) - 7:6 (4), 6:1

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Бондаренко
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