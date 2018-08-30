US Open. Бондаренко вибула вже у першому колі парного розряду
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Українська тенісистка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу
У першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу українка Катерина Бондаренко разом з Александрою Крунич з Сербії програли лідерам посіву, чешкам Барборі Крейчіковій і Катержині Синяковій.
У першому сеті Бондаренко і Крунич вели в рахунку 4:1, але свій відрив не втримали.
Нагадаємо, що Крейчикова і Синякова в цьому сезоні стали чемпіонками Ролан Гаррос і Вїмблдону.
Нагадаємо, в одиночному розряді Катерина Бондаренко зачохлила ракетку після першого раунду проти Вєри Лапко з Білорусі.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Перше коло (парний розряд)
Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехія) - Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Україна / Сербія) - 7:6 (4), 6:1
Джерело: btu.org.ua