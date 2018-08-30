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    US Open. Людмила Кіченок подолала перше коло парного розряду

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    Людмила Кіченок - US Open. Людмила Кіченок подолала перше коло парного розряду
    Людмила Кіченок

    А от її сестра Надія вибула вже на старті

    Українська тенісистка Людмила Кіченок та її напарниця Лаура Зігемунд з Німеччини за півтори години обіграли румунсько-іспанський дует Сорана Кирстя / Сара Соррібес-Тормо.

    Кіченок і Зігемунд оформили п'ять брейків і віддали три гейми на своїй подачі. Їх наступні суперниці визначаться в матчі Дзаламідзе / Остапенко - Біжу / Нікулеску.

    У минулому році в Нью-Йорку Людмила Кіченок дійшла до третього кола парного чемпіонату.

    Надія Кіченок і Анастасія Родіонова з Австралії взяли лише три гейми в поєдинку проти Магди Лінетт (Польща) і Айли Томлянович (Австралія).

    Зустріч тривала менше години, українсько-австралійський дует втратив п'ять геймів на подачі.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Перше коло (парний розряд)

    Людмила Кіченок / Зігемунд (Україна / Німеччина) - Кирстя / Соррібес-Тормо (Румунія / Іспанія) - 7:6 (2), 6:2

    Лінетт / Томлянович (Польща / Австралія) - Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - 6:2, 6:1

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок
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